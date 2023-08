Crima de la Mangalia a șocat o țară întreagă. Taximetristul care a dus-o pe criminala Loredana în parc a declarat că pe aceasta a ajutat-o un băiat să pună valiza în mașină.

„Am întrebat-o: «Bă, dar ce ai aici, că e foarte greu? E foarte greu ăsta, ce e cu el?». «Nu pot să îl ridic că mă doare mijlocul». A venit un băiat și a ajutat-o. Mi-a zis să o duc la un bancomat și de acolo a zis să o las la gară”, a spus taximetristul.

„Am lăsat-o în parc și de acolo nu știu ce s-a mai întâmplat. Nu era speriată, nu era absolut nimic. Era normală”.

Loredana i-a plătit taximetristului 200 de lei, deși valoarea cursei era de doar 20 de lei.

Momentul în care Loredana coboară din taxi în dreptul automatului bancar a fost suerprins de o cameră de supraveghere. De la bancomat a scos 2.000 de lei și apoi i-a cerut șoferului să o ducă în Vaslui, dar acesta a refuzat-o.

În parc, Loredana a acționat atent, ca să nu fie văzută și a lăsat cadavrul Alinei sub o bancă.

„M-am uitat în jur să văd dacă sunt camere de filmat sau persoane care m-ar putea vedea. Întrucât nu era nimeni, m-am apropiat de prima bancă și am abandonat trupul Alinei sub această bancă. Am încercat să o pun pe bancă, dar era prea grea și nu am putut”, a declarat ea.

Apoi, suspecta a luat valiza - și a fost surprinsă de o cameră de supraveghere cum verifică geamantanul - și a pornit, pe jos, până la hotelul unde era cazată. Acolo....

„Am început să fac curățenie în cameră, ștergând urmele de sânge de pe mochetă și de pe perete și am luat lenjeria și hainele murdare de sânge și le-am pus într-un sac de plastic (...) Acest sac l-am dus dimineață în tomberonul hotelului. Menționez că am apucat să stau o oră în pat dar nu am reușit să dorm”, a spus Loredana procurorilor.

Cât despre motivul care determinat-o să își recunoască crima, fata a spus: „Am recunoscut fapta deoarece am văzut în filme faptul că dacă recunoști fapta săvârșită primești o pedeapsă redusă”.