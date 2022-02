Ceaiul de arpacaș este un bun remediu împotriva acneei, pistruilor, negilor, erupțiilor și afecțiunilor cutanate.

Arpacasul este un produs alimentar obtinut prin decorticarea boabelor de grau, orz sau mei. Pentru ca asta se cere, in magazine predomina arpacasul de grau, cel care aduce organismului necesarul de fibre, magneziu si fosfor pentru o digestie sanatoasa.

Cei mai multi stiu ca arpacasul este de preparat coliva ori nu-i chiar asa. In timp, s-a constatat ca arpacasul combate constipatia, avitaminoza, este cicatrizant si curata pielea si are proprietati tonice.

Putini stiu ca bobul de arpacas poate fi preparat sub forma de ceai care trateaza unele afectiuni ale pielii, precum petele generate de varsta, eczemele dobandite in diverse imprejurari, dar si negii sau alunitele.

Trebuie stiut insa ca o cura de ceai de arpacas pentru curatirea pielii dureaza intre o luna si trei luni, in functie de marimea si profunzimea afectiunii, de aceea cine-si propune sa apeleze la acest remediu naturist trebuie sa aiba foarte multa rabdare deoarece cateva cani de ceai nu fac minuni.

Ca sa prepari ceaiul, mai intai de toate, spala doua linguri de arpacas in mai multe ape, pana cand apa ramane limpede. Lasa-l la scurs, apoi pune-l intr-o tigaie si, la foc mic, rumeneste-l timp de zece minute, fara ulei, unt sau grasime.

Apoi, pune arpacasul la fiert pentru alte zece minute cu o cana de apa clocotita. Strecoara-l si bea zilnic, cate doua cani de ceai cald, neindulcit. In acest caz este interzisa chiar si mierea de albine. Boabele de arpacas care raman pot fi mancate ca orice fruct, coacaza, mura, afina, din ceaiurile traditionale. Ceaiul din boabe de arpacas are propietati diuretice.

In bucatarie, arpacasul poate fi folosit la prepararea diferitelor mancaruri sau in loc de orez ori impreuna cu orezul.

Dieta cu arpacas este o dieta simpla. Este foarte ieftina dar si foarte eficienta. Dieta cu arpacas este usor de urmat intrucat nu va veti bate capul cu retete dietetice complicate. Tot ceea ce aveti nevoie este arpacas si apa.

Arpacasul se fierbe in apa fara sare sau unt. Acesta trebuie fiert aproximativ 60 de minute. Este bine de remarcat ca arpacasul creste in volum de 5 ori in timpul fierberii. Se recomanda ca acesta sa fie inmuiat in apa cu o seara inainte sa fie fiert.

Dieta cu arpacas dureaza 5 zile pe parcursul carora se recomanda un consum ridicat de apa minerala usor carbogazificata. Chiar daca aceasta dieta este una rigida rezultatele sunt pe masura.

Urmand aceasta dieta veti reusi sa slabiti cate 1 kilogram pe zi ! In primele zile de dieta se va curata tractul gastrointenstinal iar in urmatoarele zile organismul va incepe sa consume propria grasime. Ca in orice dieta scopul este de a scapa de celulele de grasime.

In cele 5 zile de dieta veti slabi 5 kilograme, va veti normaliza tractul gastro-intestinal si veti scapa de problemele de constipatie.

Dieta cu arpacas de orz poate fi considerata una foarte importanta si utila ce va scapa de obezitate si anumite boli.