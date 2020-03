Coronavirus. Metrorex reduce numărul trenurilor pe toate magistralele

Măsuri de precauție împotriva pandemiei de coronavirus. Metrorex anunță, miercuri într-un comunicat, diminuarea între 15% până la 20% a trenurilor care circulă pe toate magistralele, în funcție de traficul de călători în această perioadă marcată de COVID-19.

”Masuri de reorganizare a circulatiei trenurilor

In contextul actual, pentru limitarea raspandirii infectiei cu Coronavirus, Metrorex ia masura reorganizarii circulatiei trenurilor de metrou pe toate magistralele.

Astfel, numarul de trenuri aflate in circulatie se va diminua cu 15% pana la 20% , in functie de evolutia traficului de calatori din aceasta perioada.

Siguranta calatorilor ramane principalul nostru obiectiv si va asiguram pe aceasta cale ca ne adaptam reglementarilor autoritatilor din domeniu. In aceasta situatie fara precedent, echipa Metrorex depune toate eforturile pentru siguranta si confortul dumneavoastra!”, precizează într-un comunicat Metrorex.