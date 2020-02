Coronavirus. Marturie halucinanta pe Otopeni. O româncă venită din Italia: "Nu te verifică nimeni. Absolut niciun fel de măsură"

Iata marturia halucinanta a unei romance care tocmai aterizase pe aeroportul din Otopeni, direct din Italia:

"Nu exista nicio verificare. Absolut niciun fel de verificare. Nici dupa ce iesi in sala de asteptare din avion, nu exista nicio verificare, nimic. Eu am luat o masura, in sensul ca imi pun fularul mult pe gura deoarece aceste masti din cate stiu au fost aduse din China. Sincera sa fiu nu ma tem de virus, eu am trecut prin multi alti virusi, gripa porcina, SARS, am fost in Asia peste tot si nu s-au legat de mine. Acum, sincera sa fiu nu m-as duce in China, pentru ca schimbi si aerul si mediul si organismul isi pierde din imunitate, nu mai e in mediu", a povestit turista.