CORONAVIRUS - 10 reguli pe care toată lumea trebuie să le cunoască

1. Spălați-vă mâinile de multe ori

„Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția”, se arată în comunicatul Ministerului Sănătății. „Mâinile se spală cu apă și săpun cel puțin 20 de secunde. Dacă nu există apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 60%.” 2. Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute

„Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special când acestea tușesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanță apropiată”, se arată în comunicatul Minsterului Sănătății. 3. Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile

„Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și gură, astfel eviați atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile. Mâinile intră in contact cu suprafețele contaminate de virus răspândindu-se in tot corpul”. 4. Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți

„Dacă aveți infecție respiratorie acută, evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu gura acoperită sau într-un șervețel, de preferat, de unică folosință, purtați mască de protecție si spălați măinile. Dacă, în momentul în care tușiți, vă acoperiți gura cu mâinile, puteți contamina obiecte sau persoane cu care veniți în contact”. 5. Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul

„Momentan, nu există cercetări științifice care evidențiază că folosirea medicamentelor antivirale poate preveni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcționează doar împotriva bacteriilor, nu împotriva virusului. Covid-19 este un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca metodă de prevenire sau tratament, decât în cazul în care se constată și o infecție bacteriană”, precizează Ministerul Sănătății. 6. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool

„Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19) sunt dezinfectanți ce conțin clor, înălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic si cloroform. Medicul și farmacistul dumneavoastră vor ști ce să recomande”. Conform unei grafici realizate de Guvernul României, momentan, „nu se știe exact cât poate rezista virusul pe suprafețele exterioare, deși informațiile preliminare sugerează că 2019-nCov poate supraviețui câteva ore sau chiar mai mult”. 7. Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave

„Organizația Mondială a Sănătății recomandă folosirea măștii de protecție doar în cazul în care suspectați că ați fost contaminat cu noul coronavirus, și prezentați simptome de tuse, strănut, sau în cazul in care acordați asistență unei persoane care este suspectă de a fi infectată cu noul coronavirus (o calatorie recenta în China sau zonele in carantina din Europa, cu simptome respiratorii)”, precizează Ministerul Sănătății. De asemenea, utilizarea măștii de protecție „ajută și limitează răspândirea virusului, dar trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor pentru cel puțin 20 de secunde”, se arată în comunicatul ministerului, care mai precizează că „nu este necesar a se folosi măști de protecție suprapuse una peste alta”. 8. Produsele „Made in China” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase

„Organizația Mondială a Sănătății a declarat că persoanele care primesc pachete din China nu se supun nici unui risc de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăieste mult timp pe suprafețe . Până în prezent nu există nici o dovadă că produsele/obiectele produse în China pot transmite noul coronavirus (Covid-19)”, se arată în comunicat. 9. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele în carantină din Europa, de cel puțin 14 zile

„Perioada de incubație a noului coronavirus este cuprinsă între 1 și 14 zile. Dacă v-ați întors dintr-o călătorie din China, sau zonele în carantină din Europa de mai puțin de 14 zile, sau ați intrat în contact cu persoane care s-au întors din China sau zonele în carantina din Europa, de mai puțin 14 zile, și aveți febră, tușiți, prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și stări de oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare”, este sfatul celor din Ministerul Sănătății. Persoana aflată în această situație va trebui să poarte mască de protecție, să folosească șervețele de unică folosință și să se spele bine pe mâini. 10. Animalele de companie nu transmit coronavirus

„În acest moment nu există dovezi că animalele de companie, câini și pisici, pot fi infectate de virus. În orice caz, trebuie să ne spălăm tot timpul mâinile cu apă și săpun după ce intrăm în contact cu animalele de companie”, se arată în comunicatul Ministerului Sănătății.

