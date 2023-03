Echipa Realitatea PLUS a ajuns vineri pe canalul Bîstroe! Într-un demers jurnalistic fără precedent, realizatoarea Anca Alexandrescu a dezvăluit adevărul din spatele scandalului diplomatic dintre România și Ucraina. Alături de invitați de marcă, dar și de oameni ai locului, am ajuns cu barca până la granița cu țara vecină și am aflat detalii uluitoare despre lucrările pe care le-au făcut ucrainenii la Bîstroe.