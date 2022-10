„Nu e prima scrisoare pe care o tirmite Gheorghe Dincă familiilor îndoliat. Să sperăm că Dumnezeu la va da forța să depășească acestă întâmplare. Nu trebuie să ne mai mire această nouă scrisoare. Ea e un produs al culturii de închisoare. Am fost bătut, am fost maltratat. Asta scriu toți cei care sunt închiși. Poliția folosește forța în stradă. Dar la închisoare, în cabinetele de anchetă, nu trebuie să-l atingi. Când îl aduci la sediu, el intra în custodia lor, deci răspund de persoana în cauză. Nu l-a bătut nimeni și nu i-a scris nimeni scrisoarea. El caută o pactizare cu nefericitele familii și caută să-i aducă de partea sa. El spune să se schimbe avocata sau să schimbe speța. Categoric, aceste fete nu mai sunt în viață. Ele au fost ucise de Dincă. A fost nevoit să facă acest lucru pentru că ele ies din profilul fetelor care fac cu mâna la ocazie. Cu alea, se ajunge la o prestație sexuală. În schimb, aceste fete erau de condiție socială bună, erau într-o contradicție cu ceea ce aștepta Dincă. În primele faze s-au bătut cu Dincă, iar dacă scăpau de acolo, se duceau să-l denunțe, de aceea le-a ucis. El vrea să țină lucrurile pe loc prin astfel de declarații. Pentru criminaliuști, speța era de 3 luni, dar iată că se fac 3 ani. Am citit rechizitoriul și cred că va lua chiar și mai mult de 30 de ani. Instanțele sunt clare, ele au hotarat - este crimă”, a declarat criminalistul în emisiunea „Controversat”.