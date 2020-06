Controversat și nu prea. Bogdan Enescu: Proiectul de lege al Jandarmeriei prevede o RELAXARE a prevederilor

"Este evident ca ne putem exprima liber, chiar mult mai liber decat pana acum pentru ca intentiile institutiei noastre converg in acest sens. O mai buna informare a publicului este binevenita din punctul de vedere al intentiei. Din acest punct de vedere, prevederile actualului proiect sunt mult mai relaxante – vorbim despre exercitarea dreptului de exprimare - si vin cu o serie de principii ce au menirea sa asigure exprimarea cat mai libera a cetatenilor, indiferent de situatie", a spus inspectorul general al Jandarmerei Romane.

Potrivit acestuia, elementele de noutate aduse de acest proiect de lege vizeaza, pe de o parte, incercarea de a aborda si gasi o reglemenatare cat mai democratica in ceea ce priveste manifestarile de protest spontane, care pana acum nu erau reglementate. "Trebuie vazut insa sub ce forma putem reglementa aceasta spontaneitate", a spus oficialul.

In ce priveste procedura de avizare a adunarilor publice, "intentia este de a relaxa foarte mult aceasta procedura, venind in paralel cu procedura notificarii intentiilor de protest care nu mai necesita avizare sau procedura de aprobare din partea primariei sau a unui organ abilitat".

In plus, el a mentionat ca intentia este sa relaxeze foarte mult aceste manifestari publice asociate dreptului la exprimare pornind de la niste premise corecte: "Pe langa dreptul constitutional de a asigura libertatea intrunirilor, exista si o obligatie corelativa a statului de a asigura securitatea si siguranta publica. Nu putem sa exageram in exercitarea unui drept si nici in exercitarea obligatiei statului de a asigura siguranta publica a cetatenilor. Echilibrul in societate este cea mai buna si constructiva atitudine".

Pe de alta parte, Bogdan Enescu a precizat ca "situatiile care au exercitat in fapt anumite consecinte negative raportate la numarul de manifestari din spatiul public sunt foarte mici, procentual vorbind, dovada ca Jandarmeria si-a facut si isi face treaba in continuare": "E (Jandarmeria - n.r.) un partener de baza al societatii, al comunitatii pentru ca asta este rolul nostru, sa nu giram excese nici de o parte, nici de cealalta. Interventia noastra e graduala, proportionala - o cerinta sine qua non a activitatii noastre".

Potrivit acestuia, componenta de dialog, de negociere din cadrul Jandarmeriei este importanta.

In ceea ce priveste precizarea legata de acoperirea fetei, care a generat un val de reactii de ieri si pana astazi, Enescu a precizat ca desi nu poate fi creata o regula in acest sens, uneori impiedica identificarea instigatorilor.

"Securitatea e principala obligatie a noastra legala, respectiv obligativitatea asigurarii securitatii participantilor la manifestatia publica. Nu intentionam sa ingradim exercitarea drepturilor, dar cei care participa la manifestatie trebuie sa se simta in siguranta, in limitele constitutionale, astfel incat sa nu sufere de exercitarea abuziva a altor activitati din partea unor cetateni rauvoitori", a mai spus Enescu.

El a precizat ca este o premiera faptul ca proiectul este facut alaturi de ONG-uri, in spiritul intentiilor institutiei pe care o reprezinta de a consolida imaginea Jandarmeriei si de a veni in intampinarea nevoilor societatii: "Este o premiera la nivelul Inspectoratului Jandarmeriei si ne-am propus de a da curs acestei invitatii a ONG-urilor si a initiatorilor acestui proiect de act normativ, care va prelua si va intra pe filiera legislativa sa intruneasca sufragiile unei cat mai mari parti a societatii civile. Pe de alta parte, sa venim si noi ca si tehnicieni cu o abordare moderna, adaptata la realitatile faptice si juridice contemporane intrucat actuala lege isi arata anumite limite si anacronisme care trebuiesc eliminate pentru a gasi si crea un cadru cat mai democratic pentru exercitarea acestui drept constitutional al cetatenilor".