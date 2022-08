Controlul desfăşurat la acest operator economic s-a desfăşurat în cadrul unui dosar de cercetare penală, instrumentat de SRPT Constanţa - Biroul de Investigarea Fraudelor, în condiţiile în care acesta a fost amendat în ultimii 5 ani de comisarii ANPC pentru abateri repetate, existând chiar şi procese în instanţă câştigate de Autoritate împotriva sa.



„În urma unor sesizări primite de Secţia Regională de Poliţie Transporturi (SRPT) Constanţa şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), echipe de control mixte aflate sub coordoarea SRPT Constanţa, din care au mai făcut parte ANPC - comisarii Comandamentului Litoral 2022, ANAF, Jandarmeria Română şi ITM, au descins la 5 puncte de lucru şi o curte interioară ale operatorului economic SC Complex Tineretului SRL, din Costineşti. În curtea interioară - punctul central de depozitare şi aprovizionare al societăţii - se aflau mai multe structuri de tip depozit, unele având camere de frig şi o brutărie care aproviziona toate locaţiile din Costineşti ale operatorului economic", menţionează ANPC într-un comunicat transmis AGERPRES.



Potrivit sursei citate, activităţile menţionate s-au desfăşurat în cadrul unui dosar de cercetare penală, instrumentat de SRPT Constanţa - Biroul de Investigarea Fraudelor.



„În ultimii patru ani de zile am încercat să pătrundem în curtea interioară administrată de acest operator economic, rămânând de fiecare dată în afară. Iată că anul acesta, într-un dosar de cercetare penală, instrumentat de SRPT Constanţa - Biroul de Investigarea Fraudelor, s-a emis un mandat de percheziţie ce a putut sparge, la propriu, toate uşile şi porţile ce până acum ne-au ţinut departe de adevăr. Aveam informaţii, dar nu le-am putut fructifica! Iată că, umăr la umăr cu alte structuri ale statului, am reuşit să dovedim că informaţiile primite sunt adevărate. Se cumpără marfă imediat înainte de expirare sau chiar după, se scoate din ambalaj şi se distribuie către punctele de lucru, fiind folosită la prepararea mâncării, ce se serveşte consumatorilor.

Tone de carne şi sute de kilograme din alte materii prime au fost identificate şi scoase de la consum! Eu cred că legile trebuie modificate în funcţie de aceste situaţii. Mult mai aspre, amenzi şi condamnări mai mari. Aici vorbim de o situaţie ce trebuia să conducă la reţinerea celor vinovaţi!", a declarat Horia Constantinescu, preşedinte ANPC.

„Niciodată ANPC nu a avut acces în această curte interioară, până la emiterea mandatului de percheziţie şi intrarea prin forţă a instituţiilor statului, în acest spaţiu", susţin reprezentanţii ANPC.