"Noi ne uităm cu mare mirare și îngrijorare la colegii PSD care joacă un fel de alba-neagra. Au sau nu curaj să-l de jos pe Cîțu, despre asta este vorba. (...) Da, miniștrii USR Plus vor pleca si ei în urma moțiunii, iar după plecarea lui Cîțu vom reface echipa cu PNL si UDMR. Să fie foarte clar că acest blocaj nu mai poate dura, noi suntem deciși să mergem până la cap cu acest gest de maturitate politică, pentru a retrage încrederea premierului, dar PSD trebuie să dea dovadă de același comportament," a declarat deputatul USR Plus Iulian Bulai, în direct la "Raport de zi", la Realitatea Plus.

"Daca USR Plus vrea să dea jos guvernul, își pot da demisia miniștrii lor. PSD o să asigura cvorum (la ședința pentru stabilirea calendarului moțiunii -N.R.), dar nu vom susține niciun guvern minoritar, scopul nostru este să provocăm alegeri anticipate, este destul de dificil, dar noi încercăm. (...) Văd că cei de la USR Plus continuă să ne răstălmăcească mesajul. PSD a spus că votează orice moțiune, nu că votează doar moțiunea proprie, dar ca perspectivă ne-am dori să fie moțiunea noastră. (...)De fapt, USR sunt cei care joacă la ambele capete, e de fapt un șantaj la fapt la adresa PNL", a declarat, în replică, senatorul PSD Dumitru Coarnă.