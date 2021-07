"Alegerile acestea sunt despre viitorul PNL. Despre ce va însemna PNL în următorii ani. Trebuie să avem curajul să ne uităm în trecut şi să vedem ce nu a mers bine. Să nu băgăm sub preş. Azi suntem aici datorită parteneriatului cu Klaus Iohannis. PNL nu e cel mai mare partid politic din România. Am pierdut din electoratul de dreapta. Am spus că facem reforma administraţiei publice de temă că vom pierde electoral. Nu am făcut reforma salarizării. Nu am făcut reforma companiilor de stat de teama că pierdem electoral. A venit şi votul. (...) Alegerile de la sectorul 2 sunt şi despre viitorul primar al PNL la sector. Vom susţine membrii PNL la primăriile de sector”, a afirmat Florin Cîțu.

În replică, liderul PNL Ludovic Orban a afirmat că alegerile locale din Capitală, de anul trecut, au fost totuși o victorie și pentru PNL, care nu mai avea nicio primărie.

„Dacă noi şi mai ales eu nu mi-aş fi asumat răspunderea de a face înţelegere cu USR PLUS şi de a impune dintre Vlad Voiculescu si Nicușor Dan candidatul pe care să-l susțină și USR Plus și noi, azi primar general al Capitalei ar fi fost Gabriela Firea. Ăsta este adevărul. Ştiu că toţi ne-am fi dorit un liberal care să câştige alegerile. Pe de altă parte, noi ca liberali nu mai puteam accepta să ţinem Bucureştiul sub domnia incompetenţei, corupţiei şi fariseismului care s-a întâmplat în perioada de guvernare şi a GabrieleiFirea. După 12 ani de conducere PSD, dreapta a reuşit să câştige Bucureştiul datorită faptului că am avut inteligenţa şi înţelepciunea să găsim acea soluţie câştigătoare care ne-a dus astăzi să fim la putere la nivelul Bucureştiului şi în aproape toate sectoarele”, a afirmat Orban.

Scandal la alegerile PNL sector 2. Monica Anisie, motivul contrelor între Florin Cîţu şi Ludovic Orban