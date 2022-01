„E o situație foarte tensionată în comunitate pentru că un proiect care ne afectează major, care va ocupa aproape jumătate din suprafața comunei, merge înainte. Nu există studiile necesare, un plan de urbanism prin care noi, cetățenii, să aflăm cum se vor face utilitățile, apă-canal, trafic, inclusiv traficul aerian, că blocurile vor avea 10 etaje și pe acolo trec avioane militare. Eludează legile urbanismului”, a spus consilierul USR la Realitatea PLUS.

Felicia Ianculescu Popovici spune că va face o cerere pentru a primi protecție la ședințele pe comisii care nu sunt publice.

„E o situație foarte ciudată, a apărut în spațiul public faptul că unul dintre consilieri și-a retras demisia. Îmi este teamă și voi cere protecție. Voi face o cerere să mi se asigure protecție la aceste ședințe ale comisiilor, unde nu se filmează, nu există transmisie directă”, a spus aceasta.

Felicia Ienculescu-Popovici a depus plângere la poliţie după ce ar fi fost agresată fizic de către un reprezentant al PNL şi unul al PMP, în timpul unei şedinţe de comisie din Consiliul Local.

Femeia a filmat întreaga discuție, iar la un moment dat se aude cum consiliera țipă.

„Am fost bruscată, luată de umeri și mi s-a smuls telefonul din mână. Nu era prima dată când eram amenințată de acest consilier. Un alt consilier a început și el să țipe la mine în legătură cu o hotărâre. Au sărit pe mine probabil cu intenția de a-mi lua telefonul, telefonul a căzut, dar a continuat să filmeze. M-am speriat și am țipat după ajutor. De față mai era președintele comisiei, dar nu a intervenit în niciun fel. Au venit alte persoane și s-a terminat incidentul. Am fugit afară, nu mă simțeam în siguranță. Am mers apoi la poliție", a povestit Felicia Ienculescu-Popovici.