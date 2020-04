Concluziile preliminare privind varful epidemiei COVID-19 am putea sa le tragem intr-o saptamana-doua, spune Rafila

"In aproximativ o saptaman am putea trage niste concluzii preliminare. Ramane sa vedem daca vom depasi nivelul estimat de 12.000-14.000 de cazuri de infectare, daca il vom depasi cu mult sau vom ramane in jurul acestei valori", a spus Rafila.

Cât priveste cifrele date astazi publicitatii, care indica un număr de 8.936 cazuri de infectare cu COVID-19 la nivelul întregii țări, Rafila a explica că cifrele sunt mai mici deoarece și numărul de testări efectuate a fost mai redus ca urmare a Sărbătorilor Pascale.

"Raportarea zilei de iei, datorita faptului ca a fost Pastele, numarul de teste a fost mai mic, implicit si cel de rezultate. Incepand de maine, numarul va creste din nou. Vom vedea ce va fi pana la sfarsitul saptamanii. Dupa cum stim, lumea a circulat mai mult in aceasta perioada, (premergatoare Pastelui - n.r.)", a precizat Rafila.

El a arătat că acum sunt 260 pacienti internati in sectiile ATI, ceea ce reprezinta "mult sub capacitatea sectiilor, insa daca apar noi cazuri, in sepcial cazuri severe, ar fi probleme".

Intrebat despre o eventuala politica de relaxare a masurilor de restrictie ce ar putea fi avuta in vedere de autoritatile romane, asa cum a inceput, de altfel, sa se intample in unele state europene, președintele Societății Române de Microbiologie a spus ca astfel de masuri ar trebui sa tina cont de o serie de factori, printre care si trendul epidemiologic, situatiile din sectiile din spitale si situatia ecoonomica a tarii noastre.

"Masurile de relaxare trebuie concentrate si armonizate cu celelalte satete UE. (...) Mai deverem sau mai tarziu trebuie sa intram intr-o logica a relaxarii, iar acest lucru ar trebui sa se intample dupa ce vom avea un tren descendent pe mai multe zile la nivel national, tinand insa cont si de specificitatea locala, pentru ca boala nu evolueaza la fel in toate regiunile tarii", a aratat Alexandru Rafila.

In ceea ce priveste ipoteza imunizarii de grup, profesorul a subliniat ca aceasta nu ia in calcul persoanele varstnice, ci se refera la alte categorii de persoane care nu sunt expuse infectarii. "Ea (imunizarea) si daca vrem, si daca nu va, surveni la un anumit moment dat. Important este sa nu o facem in mod rapid. Vedeti Anglia, unde s-a blocat sistemul si au aparut cazuri noi, severe", a mai spus Rafila, comentand astfel ipoteza iminuzarii de grup drept o posibila solutie pentru a putea incepe mai repede procesul de relaxare a restrictiilor impuse de autoritati.

Mai mult decat atat, Rafila a subliniat ca imunitatea care sa duca la intreruperea lantului transmiterii infectiei cu COVID-19 va fi precedata si de aparitia vaccinului. Per ansamblu, el a aratat ca imunitatea populatiei din Rom e mult scazuta, sub 10-12 procente, fata de restul tarilor europene.