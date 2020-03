Concert Coldplay, în România, în acest an - Când și unde ar putea avea loc

Conform unor informatii zf.ro, trupa Coldplay ar putea ajunge la Cluj, in acest an, la festivalul Untold.

„În fiecare an se vehiculează multe nume mari care ar putea fi prezente la Untold. Asta este o dovadă clară că oamenii au aşteptări foarte mari de la noi, deoarece la fiecare ediţie am avut surprize neaştepate, artişti legendari, unii dintre ei aflaţi în România pentru prima dată. Şi la ediţia din acest an vom depăşi cu siguranţă aşteptările fanilor noştri!”, a spus Edy Chereji, director comunicare Untold, întrebat dacă formaţia Coldplay va concerta în cadrul festivalului de anul acesta.