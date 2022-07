Complex Modern este primul hotel Ultra All Inclusive din Mamaia. Vacanță exclusivistă, într-un peisaj de vis - intimitate, liniște, echilibru

Complexul Modern, din Mamaia, este un spațiu dedicat privilegiilor. Oricine poate remarca asta, imediat ce îi trece pragul.

Amplasat în zona rafinată din nordul stațiunii Mamaia, Complexul Modern este înconjurat de verdeață - oază de liniște, aer curat, inimitate și echilibru.

Plaja a fost lărgită și doar 200 de pași te despart de apa mării. Plaja este atât de cochetă și curată, încât vei simți că și marea se bucură că ai venit.

Complexul Modern intenționează să crească nivelul serviciilor turistice de pe litoralul românesc, adaptându-și pachetele și serviciile la standardele din străinătate.

În acest sens, încă din anul 2015 s-a introdus pachetul "ULTRA ALL INCLUSIVE" - un plus de confort și servicii suplimentare.

Confortul oaspeților a fost o prioritate din prima zi și s-a adaptat permanent nevoilor acestora, camerele superioare și garsonierele fiind modernizate și redecorate.

Oaspeții Complexului Modern au la dispoziție piscină, minibar gratuit, sală de fitness, saună, spectacole, animație, scenete și momente umoristice, muzică live, cine festive, teren de volei, masă de biliard, masă de ping-pong și multe alte activități recreative.

În plus, copiii beneficiază de tot răsfățul! Cei mici sunt așteptați cu o piscină de mică adâncime, meniu special la restaurant, loc de joacă pe verdeață, inclusv cu animatori simpatici pentru preșcolari.

Și, pentru că privilegiile oaspeților sunt cel mai bine conturate de serviciile pe care le oferă, Complexul Modern a introdus recent pachetul Ultra All Inclusive, o ofertă inedită pe litoralul românesc. Oferta Ultra All Inclusive aduce un plus de confort și o sumedenie de servicii care completează clasicul pachet All Inclusive.

Îngrijită și cochetă, plaja Complexului Modern are toate avantajele unei plaje private și este mângâiată în fiecare clipă de o briză răcoroasă. Doar 200 de metri despart hotelul de apa mării așa că, oricum te-ai întoarce, vei simți mereu marea peste umăr, ca pe o tentație irezistibilă.

Alege să petreci clipe magice cazându-te la Complexul Modern, din Mamaia. Rezervă un loc exclusivist pentru distracție pe site-ul modernmamaia.ro.