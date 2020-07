Comisia juridică a Senatului a aprobat raportul la LEGEA CARANTINEI. Urmează VOTUL în plen LIVE

"Membrii comisiei au finalizat, centralizat, corectat, actualizat toate articolele, amendamentele din cuprinsul acestui raport.

Potrivit Regulamentului Senatului, raportul cu amendamentele admise şi respinse va fi publicat cât mai curând pe site-ul Senatului României şi, în scurt timp, vom relua şedinţa plenului Senatului pentru exercitarea votului final asupra proiectului de lege", a precizat Iuliana Scântei, vicepreședintele comisiei juridice din Senat.

”După un maraton de dezbateri, am reuşit în urmă cu puţin timp să finalizăm raportul Comisiei juridice asupra legii cunoscută pentru public drept legea carantinei. Faţă de forma proiectului trimisă în Parlament, proiectul a suferit schimbări în proporţie de 90%. Guvernul a trimis către Parlament un proiect extrem de şubred. Am reparat în Comisia juridică acele nedreptăţi, oferind în acelaşi timp autorităţilor pârghiile pentru a fi eficienţi împotriva epidemiei. Am eliminat acea posibilitate ca statul să confişte bunuri, sub motiv de pandemie”, a declarat, joi seară, Robert Cazanciuc.