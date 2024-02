"Într-un an electoral fără precedent, am luat decizia de a pune deoparte divergenţele şi de a ne uni forţele pentru binele României. Este un pas necesar, având în vedere contextul dificil în care ne aflăm, cu provocări economice globale şi tensiuni la graniţele ţării. Am ales să închidem conflictele politice pentru a putea guverna eficient. Oricând au fost alegeri, guvernarea a avut de suferit. Nu ne permitem acest lucru într-un an electoral unic. Lupta electorală internă ar fi paralizat guvernarea pentru un an întreg, cu consecinţe dezastruoase pentru economie şi cetăţeni", a scris Manda, pe pagina sa de Facebook.

Acesta mai afirmă că parteneriatul politic este esenţial "pentru a evita certurile inutile şi concentrarea pe guvernarea efectivă".

"Scopul nostru comun este de a menţine stabilitatea ţării şi de a ne ocupa de problemele reale ale românilor. Înţelegem că pot exista nemulţumiri, dar credem că decizia de a evita conflictele politice va fi apreciată de cetăţeni. Suntem convinşi că, privind în perspectivă, această decizie va fi înţeleasă şi susţinută de toţi membrii coaliţiei şi de cetăţenii care ne-au acordat încrederea lor. Este timpul să arătăm că putem depăşi barierele politice pentru un scop mai mare: bunăstarea României", a mai scris preşedintele PSD Dolj.

Regiunea Oltenia este în acest moment reprezentată în Parlamentul European de către Claudiu Manda, de la PSD, şi Marian Jean Marinescu, de la PNL. Potrivit unor surse politice, Marian Jean Marinescu se va retrage din politică, la finalul acestui mandat.