Premierul a participat la Adunarea Generală Anuală a Membrilor Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham), unde a vorbit şi despre domeniile IT&C, tehnologie şi cercetare-dezvoltare.



"Am să fac în aşa fel încât data viitoare, la următoarea activitate AmCham, o să îl trimit pe ION. Sper ca până atunci să termine de acumulat, de învăţat şi să participe la astfel de activităţi. Am o foarte mare încredere. Este un proiect al tinerilor români, l-am asumat cu toate glumele, îl voi asuma şi a doua oară şi a treia oară, pentru că este un proiect al românilor, al cercetătorilor români în domeniu. A fost o idee excepţională şi am încredere că ea va produce efecte. Ca atare, doar prin acest exemplu, potenţialul nostru în IT&C, în inteligenţă artificială şi în cercetare-dezvoltare sunt oportunităţi de asemenea, doamnelor şi domnilor investitori, membri ai AmCham, unde vă aşteptăm cu mare încredere", a spus Ciucă.



Nicolae Ciucă l-a prezentat pe 1 martie, la Palatul Victoria, pe ION - 'consilier onorific' care foloseşte inteligenţă artificială, un proiect dezvoltat de către cercetătorii români