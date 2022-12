Metrourile circulă normal pe Magistrala 4 de la ora 18:13, după accidentul mortal din a doua zi de Crăciun.

Metrorex a informat luni, 26.12.2022, că începând cu ora 15:20, circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată, pe Magistrala 1 de metrou. Astfel că după incident s-a circulat pe un singur fir între Gara de Nord și 1 Mai.

Reorganizarea circulației s-a făcut ca urmare a faptului că o persoană a căzut în calea de rulare în stația Basarab și a fost rănită.

Din păcate, echipajele medicale au declarat decesul, după minute de resuscitare.

Bărbatul a murit după ce a căzut pe șine și a fost prins sub tren. Este vorba de un agent de pază care a ajuns sub roțile unei garnituri în stația Basarab și i-au fost amputate picioarele. Circulația a fost oprită, iar autoritățile nu au exclus inițial varianta unei tentative de sinucidere, potrivit Realitatea PLUS.

Circulația metrourilor la fața locului a fost oprită, trenul rămânând ore bune în stație pentru a aștepta specialiștii de la Institutul de Medicină Legală.

Potrivit surselor Club Feroviar, ar fi vorba de un angajat al firmei care asigură paza la Metrorex.

Agentul de pază, în vârstă de 64 de ani, ar fi venit la serviciu în stare avansată de ebrietate. El era împreună cu un coleg, care a fugit după accident.

Acesta ar fi leșinat pe peron, ulterior ar fi căzut în fața trenului exact în momentul în care a intrat în stație.

La fața locului au ajuns atât echipele medicale SMURD, cât și Salvatarii Metrou pentru a acorda primul ajutor. Echipele de resucitare SMURD chemate la intervenție au incercat să-i salveze viața, dar totul a fost în zadar, medicii declarând decesul acestuia, la ora 16.49. Acesta a avut leziuni incompatibile cu viața (i-au fost retezate ambele picioare)

Urmează ca organele de cercetare să stabilească condițiile în care s-a produs evenimentul.