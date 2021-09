Întrebat de ce reprezentanţii PSD din Birourile permanente ale Parlamentului nu asigură cvorumul astfel încât moţiunea să intre în dezbatere, Marcel Ciolacu a răspuns că în orice stat democratic puterea este cea care asigură cvorumul.



"Pe procedurile parlamentare e o cutumă oriunde, în orice stat democratic: puterea asigură cvorumul. Peste tot, în toate structurile Parlamentului. Conduce PSD vreo cameră a Parlamentului? Atunci care e problema cu PSD? Noi nu ne băgăm în lupta lor", a declarat liderul social-democrat.



El a reiterat că, dacă moţiunea va ajunge pe ordinea de zi, atunci PSD o va vota.



"Am spus foarte clar că votăm moţiunea de cenzură şi, mai mult decât atât, presupun că USR-ul ne spune foarte clar că, în acel moment, mergem la alegeri anticipate. Să ajungă la vot şi o votăm. Presupun că o să trebuiască să aibă o discuţie cu noi. Data trecută, noi am propus o moţiune, am trimis textul. Ei au făcut o moţiune, nu au avut bunul-simţ să ne trimită nici textul. Dacă vrei voturile unui partid nu trebuie să şi vorbeşti cu acel partid? (...) Eu vreau să plece tot guvernul. Eu vreau alegeri anticipate", a subliniat Ciolacu.



Întrebat dacă PSD nu s-a "speriat" de oportunitatea de a putea da jos guvernul, Marcel Ciolacu a răspuns cu reproşuri aduse miniştrilor USR PLUS, arătând că nu poate să accepte "ca un ipocrit", făcând referire la Dan Barna, "să se folosească de PSD şi de români".



El a adăugat că nu i-ar fi teamă să preia PSD guvernarea. "Chiar suntem pregătiţi. Avem programul de guvernare finalizat. Avem pachete de legi fixe şi exact pe domenii ce trebuie făcut în România în continuare", a declarat acesta.



Liderul PSD a afirmat că nu vede care este performanţa miniştrilor USR PLUS, fiind de părere că reprezentanţii acestei formaţiuni ar fi "ipocriţi", deoarece nu îşi dau demisia toţi, din toate structurile. "E un bâlci", a opinat el.



Ciolacu a mai menţionat că, de la debutul crizei, nu a fost sunat nici de preşedintele Klaus Iohannis şi nici de premierul Florin Cîţu. "Nu am eu atribuţii de mediator. (...) Sunt Jolly Jokerul lor? Ce-i PSD? Nu vedeţi că e o mascaradă? De fapt, nu e o criză politică pe principii (...), e o criză politică pe o luptă a lor", a spus el.



În opinia sa, guvernul Florin Cîţu va cădea în următoarele 40 de zile. "Deja cinci zile au trecut din cele 45. (...) Pe urmă, intrăm într-o procedură constituţională. (...) O să plece acasă", a precizat Ciolacu.



Întrebat care este principalul obiectiv politic al PSD, Marcel Ciolacu a răspuns că este acela de a veni în Parlament cu cât mai multe legi pentru redresarea economică.