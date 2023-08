" Avem programe în desfăşurare. În acest moment e Start-Up Nation, e în nu ştiu al câtelea an. Încercăm acum să-i dăm o latură şi pentru românii care sunt plecaţi în străinătate, să aibă acces la această platformă (...) Toate aceste programe continuă. Micro-întreprinderile - există o singură abordare diferită a Comisiei - faptul că ele au devenit un fel de offshore în interiorul unui stat. Nu poţi să ai o fiscalitate de tip offshore pe microîntreprinderi, dar să rezolvăm problemele, primele cinci probleme: trai fără sărăcie, fără foame, sănătate, educaţie, infrastructură. Deci, undeva nu funcţionează. Şi Comisia a zis: am înţeles, haideţi să vedem gradual, cum scoatem aceste excepţii, dar ele... discuţia şi scoaterea excepţiilor nu este una brutală, care să strice activitatea. Totuşi, HoReCa, microîntreprinderile... Noi venim şi după perioadă de pandemie, când ele au fost susţinute cu bani de la buget ca să depăşească acel un an şi jumătate an în care nu au mai avut activitate. Au fost hoteluri închise, restaurantele închise, cinematografele închise, teatrele închise. Atunci, în acel moment, statul român a venit cu fonduri foarte multe. S-au întors, mi se pare, că până aproape de 6% din PIB către această zonă. Nimeni nu va modifica nimic din ceea ce funcţionează", a declarat Ciolacu.