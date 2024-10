Ce doi români cu idei originale au decis să pună pe roate o afacere inedită : Au deschis un magazin cu produse românești în Glasgow. S-au folosit de numele Dracula, pe care l-au imprimat pe șorțurile purtate în interiorul prăvăliei.

„După deschidere, a fost un șoc pentru noi, văzând BBC. Lumea venea să ne întrebe dacă chiar suntem din Transilvania. Mulți au crezut că este un film”, au povestit românii în cadrul emisiunii „Departe de România”.

Ce știu scoțienii despre România

„În primul rând Transilvania, București, Timișoara. Au fost mulți la meciuri când jucat Hagi și Petrescu. Ianis Hagi a fost o nebunie când a venit în Scoția. Mulți știu și pentru că Regele Charles a vorbit despre Transilvania”.

Alex și Dani spun că sarmalele și palinca se numără printre cele mai apreciate produse din magazinul lor. În ceea ce privește delicatesa casei, românii au povestit cum a luat naștere ciocoliva, dintr-un pur experiment gastronomic:

„Noi avem Transilvania Bar, diferite mâncăruri pe care noi le facem cu diverse toppinguri, si acum cinci ani am zis: Hai sa le umplem si cu colivă. Noi suntem speciali in fiecare zi, oferim clientilor ceva special in fiecare zi. Noi având coliva deja făcută și apărând trendul acesta cu ciocolata Dubai am zis hai sa facem si noi. Apoi am rămas cu ciocolata si fisticul, și Dani a zis: hai să băgăm în coliva”.

