Cine este corporatistul Bogdan Popescu, noul director general al Tarom

Consiliul de Administraţie al TAROM a decis, luni, anumite schimbări în managementul executiv, cu scopul de a revitaliza şi de a optimiza activităţile de conducere şi coordonare ale companiei şi l-a numit pe Bogdan Popescu în funcţia de director general.



"Astfel, începând din data de 23 octombrie 2023, în urma îndeplinirii formalităţilor legale, funcţia de director general va fi preluată de domnul Bogdan Popescu", se menţionează într-un comunicat al companiei.



Bogdan Popescu este absolvent al Facultăţii de Aeronave, al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti şi al programului EMBA Asebuss. Acesta are o experienţă de peste 25 de ani în companii de renume internaţional, precum Shell, Metro şi Microsoft. De asemenea, în anul 2021, Bogdan Popescu a ocupat funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Avioane Craiova.



Pentru asigurarea atât a unei tranziţii eficiente, cât şi a continuităţii activităţii companiei, s-a decis totodată numirea actualului director general, Costin Iordache, în funcţia de director economic, cât şi numirea actualului director economic, Narcis Obeadă, în funcţia de director comercial.



"Obiectivul principal al noii echipe de management rămâne finalizarea şi implementarea planului de restructurare, ce va conduce la revitalizarea companiei şi transformarea ei într-o organizaţie profitabilă şi modernă", spun cei de la Tarom.

Consultând CV-ul lui Bogdan Popescu aflăm că acesta a activat în cadrul unor companii foarte importante, având diferite funcţii: Microsoft, Metro sau Shell.

"Manager executiv cu peste 25 de ani de experiență, cu o bază solidă în activitățile comerciale și operaționale, în domeniile petrol și gaze, comerț en-gros, agricultură și IT. Am petrecut peste 15 ani la Shell, 5 ani la METRO și în prezent mai mult de 4 ani la Microsoft. Am lucrat în 4 țări, conducând echipe cultural diverse și supervizând diverse operațiuni, cea mai mare având un volum de afaceri anual de peste 2 miliarde de dolari SUA și bugete operaționale anuale care depășesc 10 milioane de euro", spune despre el Bogdan Popescu, în CV-ul săi

Tarom, gaură neagră, greu de redresat pentru orice corporatist de top

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al companiei TAROM prevede o pierdere în valoare de 62,416 milioane de lei, în scădere cu 28,79%, respectiv cu suma de 154,349 milioane de lei faţă de pierderea aprobată în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022, şi în scădere cu 20,53%, echivalentul a 241,641 milioane de lei, comparativ pierderea preliminată/realizată la data de 31 decembrie, anul trecut.



Numărul de personal prognozat pentru finele anului 2023 este de 1.314 salariaţi, în scădere cu patru salariaţi faţă de cel aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022, prin Ordinul MTI nr. 470/2022.



Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 - Legea nr. 368/2022, în valoare de 10.592,85 lei/salariat, a fost estimat în creştere cu 18,03% în comparaţie cu valoarea preliminată/realizată în anul precedent.