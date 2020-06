Cei care se credeau stăpâni de oameni în cutremurătorul caz de SCLAVIE din Maramureş, ARESTAȚI

Procurorii DIICOT au descoperit că aceștia racolau victime din gări și autogări, persoane vulnerabile, fără adăpost, cărora le promiteau cazare, masă și salarii. Ajungeau să muncească, însă, până la epuizare, uneori doar pentru niște resturi de mâncare.

În fața tribunalului a fost adusă, vineri, una dintre victimele sechestrate. Un bărbat în vârstă de 33 de ani, care susține ca ar fi rudă cu acuzații, a fost găsit de anchetatori într-o încăpere închisă cu lacătul, potrivit presei.

Marius Jurcuț, una dintre victime: ”Am dormit într-o cameră, erau ceva copii care se jucau, și eu am fost beat și am tras tare ușa după mine tare și s-a blocat usa... Eu n-am fost legat, doamnă, oamenii ăștia m-au respectat, mi-au dat țigări, mâncare, suntem neamuri. De frică am zis, ca m-au luat din pat și au intrat cu ușa pe mine. Că m-au bătut, de frică am zis, că m-au bătut, dar nu m-au bătut...”