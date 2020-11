CHECK-IN. Mită la Permise și înmatriculări Suceava: DNA a găsit un milion de euro

Suntem astazi la Serviciul de Permise si Inmatriculari. DNA si ofiterii DGA au descoperit aproape 1 milion de euro, in urma prechezitiilor desfasurate joi, 26 noiembrie, la angajatii de la Serviciul Permise si Inmatriculari Suceava, implicati intr-o larga retea de coruptie.

Procurorii spun ca, in unele cazuri, banii erau tinuti in ligheane si galeti sau ascunsi in pereti. O adevarata industrie a spagii dezvoltasera angajatii institutiei, in care ar fi trebuit sa vegheze ca pe strazile din Romania sa nu circule orice dement sau orice jaf de masina, furat cine stie de unde.

Potrivit surselor judiciare, spaga pretinsa pentru eliberarea in mod ilegal a unui permis auto era cuprinsa intre 5.000 si 7.000 de euro. Pe langa controlul de la Permise si Inmatriculari Suceava, anchetatorii au descins si la sediul registrului Auto Roman Suceava. De acolo au fost ridicate mai multe documente, care vor fi analizate de procurorii DNA Suceava.

Practic, oricine avea pile si relatii reusea contra cost sa obtina un permis de conducere. Mai mult decat atat, contra cost se puteau inmatricula vehicule care au ajuns sa circule ilegal pe sosele: masini furate sau cu o stare tehnica precara.

Asta vor descoperi insa procurorii, asa ca ancheta e departe de a se fi terminat. Iata cum nu doar ca statul roman a fost prejudiciat constant in ultimii doi ani de aceasta retea, ci si romanii de buna credinta aflati pe sosele au fost pusi in pericol cu buna stiinta.

Legile sunt facute pentru a fi respectate! Stim bine ca starea drumurilor din Romania si faptul ca avem putine autostrazi se reflecta in statisticile privind accidentele auto. In tara noastra s-au petrecut, anul trecut, 8.642 de accidente rutiere, iar 1.864 de persoane si-au pierdut viata. Numarul ranitilor grav s-a ridicat la 8.125 de persoane. Zece mii de drame in doar 12 luni, mii de familii distruse. Asta ar trebui sa retina oricine vrea sa circule printre noi cu masina in mod ilegal.

