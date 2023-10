Terapia Ho’oponopono – Ce este

Terapia Ho’oponopono a inceput sa fie in centrul atentiei dupa ce dr. Ihaleakala Hew Len a utilizat metoda ca sa vindece criminalii nebuni, fara sa se confrunte cu ei sau sa le vorbeasca. In schimb, el s-a concentrat pe recitarea de mantre pentru fiecare in parte.

In mod remarcabil, pacientii au inceput sa se vindece, iar munca sa a capatat notorietate in intreaga lume. Potrivit lui Len, fiecare dintre noi are constributia sa la ceea ce se petrece in lume. In mod colectiv, cream lumea in care traim. Fiecare dintre noi este atras in experiente pe care trebuie sa le traim ca sa crestem si avem nevoie de oglinzile celor din jur pentru a invata.

Asumandu-ne responsabilitatea pentru ceea ce pe petrece, curatand, iertand si iubind, curatam “informatiile” pe care subconstientul nostru le foloseste pentru a percepe oamenii si lumea din jur.

“Daca te consider nebun este pentru ca asa este experienta mea. Daca voi curata aceasta experienta, nu te voi mai considera nebun”, explica dr. Len.

Terapia Ho’oponopono – Ce vindeci

Terapia Ho’oponopono este un instrument foarte puternic pentru rezolvarea unor situatii precum:

Curatarea legaturilor karmice din vietile anterioare, cu alte persoane

Vindecrea relatiilor

Ruperea atasamentului fata de fostii parteneri

Gasirea linistii dupa decesul cuiva drag

Imbunatatirea relatiilor de familie

Curatarea energiei.

Terapia Ho’oponopono – Cum se practica

In primul rand te gandesti pe persoana cu care vrei sa imbunatatesti relatia. Vizualizeaz-o, dar gandeste-te numai la tine. Persoana respectiva este doar o oglinda a ceea ce vrei sa vindeci la tine.

Apoi rosteste aceste mantre foarte puternice!

1. Imi pare rau!

Cere-ti iertare de la persoana respectiva pentru tot si toate. Acest pas inseamna asumarea responsabilitatii pentru implicarea energiei tale care a dus la aceasta situatie. Rostind aceasta mantra cureti legaturile si energiile care v-au adus in aceasta situatie.

2. Te rog, iarta-ma!

Dupa constientizarea “stricaciunilor”, iti ceri iertarea. Te ierti pe tine si iti dai voie s simti iertarea. Te simti eliberat de tot ce ai facut cu voie sau fara voie. Cureti energiile care te leaga de persoana respectiva.

