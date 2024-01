Atunci când vorbim despre cele mai periculoase rase de câini, este important să înțelegem că nu toți indivizii din aceeași rasă vor avea un comportament agresiv. Cu toate acestea, există unele rase care sunt cunoscute pentru forța lor și pentru tendința de a proteja teritoriul și stăpânul fără ezitare. Aceste rase necesită o dresaj și socializare intensă pentru a dezvolta un comportament echilibrat și pentru a preveni incidentele neplăcute.

10. Boxer

Nu este o rasa agresiva, insa din 1982 si pana in 2012, cainii acestei rase au fost implicati in accidente negative. Originar din Germania, boxerul este un patruped inteligent si receptiv, cu o fire vesela si jucausa.

9. Cainele lup hibrid

Asa cum ii spune si numele hibridul este incrucisarea intre un caine si un lup. Din cauza trasaturilor sale genetice, aceasta rasa este foarte imprevizibila comparativ atat cu cainii, cat si cu lupii.

8. Chow Chow

Desi par o rasa independenta si distanta, cainii Chow Chow au nevoie de atentie permanenta din partea stapanilor, daca acestia vor nu sa aiba in casa fiare, ci animale supuse. Cainii din aceasta rasa dau dovada de suspiciune fata de straini si pot fi extrem de protectivi fata de proprietari. Rasa Chow Chow este considerata a fi una cu risc ridicat, in principal din cauza celor 238 de decese cauzate intre 1979 si 1998. Chiar daca pot fi tinuti in casa, cainii au nevoie de miscare zilnica pentru a nu dezvolta agresivitate.

7. Doberman

Cunoscuti pentru loialitatea si inteligenta lor, dobermanii sunt considerati unii dintre cei mai buni caini de paza intrucat ataca doar cand sunt provocati, sau cred ca familia sau proprietatea sunt in pericol. Cu toate acestea dobermanii pot manifesta un comportament agresiv fata de oameni necunoscuti si fata de alti caini. Agresivitatea si marimea lor ii pot transforma intr-un pericol mai ales daca nu sunt educati corespunzator.

6. Husky

Aceasta rasa este folosita in regiunile nordice in principal pentru a trage sanii. Sunt considerati periculosi, in special pentru animalele mici, din cauza instinctului de pradator foarte dezvoltat. De asemenea, pot provoaca distrugeri atunci cand se plictisesc.

5. Malamut de Alaska

Este o rasa inrudita cu husky si are, de asemenea, nevoie de exercitii fizice zilnice pentru a nu se plictisi, caz in care cainii devin neascultatori si distructiv, scrie SfatulParintilor. Deoarece sunt foarte independenti, sunt greu de dresat, nu accepta in jurul lor animale mici si nu sunt buni pentru paza.

4. Rottweiler

Rottweilerii sunt o rasa puternica, cu instincte de paza bine dezvoltate. Totusi, daca nu sunt dresati cum trebuie sau daca sunt abuzati, ori neglijati devin foarte agresivi. Atentie insa, oricat de bine ingrijiti ar fi nu scapa din vedere forta extraordinara a unui rottweiler care poate rani, chiar si neintentionat, un copil sau un batran.

3. Ciobanescul german

Ciobanescul german este cunoscut pentru inteligenta, increderea si curajul sau. El poate ajunge pana la 40 kg. Este una dintre cele mai folosite rase de catre politistii din intreaga lume. Totusi, aceasta rasa poate deveni prea protectoare cu familia si teritoriul, ajungand sa atace persoanele straine.

2. Pitbull

Este o rasa de caini creata prin incrucisari, devenita faimoasa din cauza popularitatii luptelor intre caini. Este considerata una dintre cele mai periculoase rase de caini la nivel mondial. In general, pitbullii sunt agresivi cu ceilalti caini si blanzi cu oamenii, insa au existat exemplare care au atacat persoane necunoscute.

1. Ciobanesc caucazian

Ciobanestii caucazieni sunt caini de paza si protectie ascultatori si foarte curajosi. Fara o socializare si un dresaj potrivite, acesti caini pot fi cu adevarat feroce si aproape imposibil de stapanit. Ciobanestii caucazieni nu accepta necunoscuti pe teritoriul lor si au o dorinta puternica de a-si apara stapanul.

