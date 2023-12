Bucatele alese făcute de mama lor, colindatul prin sat și datul cu sania pe derdeluș, sunt doar câteva dintre momentele pe care cele două artiste și le aduc aminte cu zâmbetul pe buze.

„Pentru noi, sărbătoarea Crăciunului este foarte importantă. Pentru sufletul nostru, pentru noi ca și familie pentru că întotdeauna ținem să fim împreună. Nu ne facem planuri în afara familiei. O zi, trebuie neapărat ori Ajunul Crăciunului ori Crăciunul să fim împreună cu familia”, a spus Mariana Ionescu Căpitănescu.

„Este o bucurie pentru faptul, în primul rând pentru faptul că suntem o familie numeroasă și în al doilea rând pentru că poate părinții noștri sau poate și noi am făcut ca această sărbătoare și definiția acestei sărbători să rămână aceeași: familie” a spus Marcela Fota.

„Eu îmi amintesc, nu știu dacă tu Marcela îți mai amintești: Noaptea de Ajun. În noaptea de Ajun mama avea oalele pe foc, pregătea toate ingredientele pentru a face caltaboșul. Și, noi nu voiam să adormim pentru că, cu toate că trebuia să ținem post, mai furam noi așa câte o bucățică din ce prepara mama și veneau copiii cu Steaua, veneau să ne colinde noaptea și noi nu adormeam până când nu veneau. Cântam cu ei. Așa momente extraordinare pentru că mirosul acela de sărbători, de Crăciun, parcă îl retrăiesc în fiecare an de Crăciun dar totuși nu mai are aceeași intensitate cum o avea în copilărie”, a spus Mariana Ionescu Căpitănescu.

„În copilărie, sarmalele, cu care am rămas toată viața, deci nu este numai o mâncare preferată din copilărie. Iar eu adoram ciorba acră de porc făcută de mama noastră care făcea o ciorbă acră albă. O acrea doar cu zeamă de varză și zilele trecute chiar am fost la dumneaei, am fost la mama noastră acasă și i-am spus: Dom'le, îmi este dor să mai faci acea ciorbă pe care o făceai în copilăria noastră”, a spus Marcela Fota.

„Mama a păstrat întotdeauna jucăriile noastre pentru că nici nu au fost multe dar le-a păstrat și noi le vedem așa prăfuite acolo, dar încărcate de amintiri. Ea ține neapărat...câteodată se supără pentru că noi ne ducem la mama dar mai mergem și la o soră de-a noastră. Zice: „ Vreau să stați mai mult cu mine aici” și are dreptate. Cu mine în casa unde ați crescut, da.În casa în care ați crescut și dânsa are dreptate dar, nu știu, parcă nu întotdeauna stăm cât ar trebui cu părinții noștri” a spus Mariana Ionescu Căpitănescu.

„Noi, toți copiii care mergeam la săniuș, mergeam pe derdeluș și vă rog să mă credeți că în momentul în care îl vedeam pe fiul meu cu nasul roșu, cu obrăjorii roșii, când toată lumea zice „vai răcește copilul” nu, pentru mine aia e bucuria maximă! Acum simte el ce am trăit noi în copilăria noastră”, a spus Marcela Fota.

