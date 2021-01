Cea mai geroasă noapte din această iarnă. MINUS 23 de grade Celsius

Cea mai redusă temperatură a fost la Vârful Omu, MINUS 24 de grade Celsius, în timp ce la "polul frigului", în zona Miercurea Ciuc, termometrele au coborât până la MINUS 23 de grade Celsius, potrivit hartei temperaturilor, realizată de Administrația Națională de Meteorologie. Minus 23 de grade Celsius au fost noaptea trecută și la Muntele Mic, în zona lacului Cuntu Țarcu.

Temperatura resimțită real a fost și mai mică, în special din cauza vântului care bate la înălțimi. Astfel, pe Vârful Omu temperatura "real feel" a fost de MINUS 27 de grade Celsius.

Cel mai cald a fost la Timișoara, unde termometrele au arătat "doar" minus 6 grade. În București, temperatura norcturnă a fost de minus 7 grade.

"Pana pe 20 ianuarie, vremea va fi extrem de rece mai ales noaptea, si dimineata va fi ger. In nord est si nord vest si centru, apoi in celelalte regiuni, vor fi minime sub -10 si se vor incadra intre -18 si -8 grade, cele mai scazute valori in depresiuni montane, estul Transilvaniei, cu -20. Temperaturile maxime vor fi negative, intre -10 si 0 grade, si ghetus local", a declarat, la Realitatea PLUS, meteorologul ANM Oana Catrina.