Daca va ganditi adesea la deserturi dulci, dar nu aveti timpul necesar pentru a gati retete complexe, avem vesti bune pentru voi! Cu ajutorul cuptorului cu microunde puteti prepara un desert delicios in doar cateva minute. Cuptorul cu microunde a facut cu siguranta viata mai usoara, iar utilizarea acestuia in bucatarie este o alegere foarte buna pentru cei care traiesc in ritm alert si doresc sa economiseasca timp.

Horoscopul chinezesc pentru săptămâna 9-15 octombrie 2023. Mesajul înțelepților din Orient pentru cele 12 zodii

Iata cum poți obține cea mai rapidă și delicioasă prăjiturică, turnând făină peste cafea:

Intr-o ceasca se adauga un ou, o lingurita de lapte, o lingurita de ulei si o lingura de cafea dizolvata in prealabil intr-un bol separat cu putina apa calduta.



Dupa ce totul se amesteca foarte bine se adauga o lingura de faina, o lingurita de praf de copt, un varf de sare si o lingurita de zahar brun. Continutul se amesteca din nou foarte bine dupa care cana se introduce la microunde, unde se lasa in jur de 3-4 minute.

Secretele Feng Shui pentru 2024. Ce să faci ca să atragi prosperitatea în viața ta și care va fi culoarea norocoasă a anului viitor