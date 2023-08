Piperul este considerat regele condimentelor, cu toate formele lui: negru, alb, roșu, cu bob rotund sau cu bob lung. Cantități impresionante de piper sunt consumate anual în întreaga lume. În afara folosirii sale în bucătărie, piperul are și proprietăți terapeutice și te poate ajuta să slăbești.

Piperul stimulează distrugerea celulelor de grăsime, permițându-va să vă păstrați greutatea dorită în timp ce vă oferă energie pentru a arde grăsimile.

Piperul negru stimulează papilele gustative care trimit o comanda stomacului să crească secreția de acid clorhidric, îmbunătățind astfel digestia, potrivit sfatulmedicului.ro.

Acidul clorhidric este util pentru digestia proteinelor și a altor componente alimentare din stomac. Atunci când în organism producția de acid clorhidric este insuficientă, produsele alimentare pot rămâne o perioadă mai lunga în stomac, ceea ce determină apariția de arsuri sau indigestii sau pot ajunge în stomac unde servesc ca hrana pentru bacteriile intestinale nocive, ale căror activități produc gaze, iritații, diaree ori constipație.

Piperul negru a fost de mult timp recunoscut ca un carminativ, o proprietate datorată probabil, efectului benefic asupra stimulării producției de acid clorhidric. În plus, piperul negru are efect diaforetic și diuretic.

Piperul negru are proprietăți antioxidante impresionante și are efect antibacterian - un al mod în care acest minunat condiment ajută la păstrarea stării de sănătate a tractului digestiv.

Piperul negru este fructul plantei de piper, o vită lemnoasă fină care poate atinge 10 metri în lungime în zonele tropicale. În primii 3-4 ani, piperul apare că o grupare de flori mici albe, apoi se dezvoltă în fructele cunoscute sub numele de boabe de piper.

Beneficii pentru sănătate - PIPERUL îmbunătățește digestia

Piperul ajută digestia prin acțiunea chavicinei, o rășină picantă care are rolul de a mari producția de salivă. În plus, are o acțiune dezinfectantă dar și analgezică locală ceea ce îl face extrem de util în lupta cu boli precum bronșita, laringita și răceala.

Piperul este un antibiotic și un antiparazitar intestinal, care reduce fermentația în stomac. Dacă ai astfel de probleme intestinale și vrei să le calmezi fără a folosi pastile care pot avea alte efecte secundare neplăcute, asociază piperul cu coriandrul, ghimbirul și curcuma și vei obține un cocteil puternic dezinfectant.

Cum slăbești cu piper - Consumă 3 boabe de piper pe zi, pe stomacul gol

Piperul slăbește. Puțini știu că piperul poate fi utilizat și pentru a slăbi. În cazul în care ești la dietă nu trebuie să lipsească piperul de la masă, acesta dă gust mâncărurilor fade, sănătoase și lispite de grăsimi, astfel că te va ajuta să suporți mult mai ușor reguli alimentare mai echilibrate.

Mai mult, dacă este inclus în dieta zilnică, piperul negru stimulează arderea grăsimilor și accelerează metabolismul, iar spre deosebire de ardeiul iute, piperul negru nu afectează mucoasele digestive dacă este consumat zilnic.

Dacă vrei să slăbești și dorești să incluzi într-un mod simplu piperul în alimentația ta, poți înghiți câte 3-4 boabe de piper înainte de fiecare masă, sau poți bea câte 3-4 căni cu infuzie de piper pe zi.



Iată cum se poate prepara infuzia de piper, care nu este indicată persoanelor care au afecțiuni digestive sau renale:

Toarnă o ceașcă de apă clocotită peste 3-4 g de boabe de piper. Lasă-le la infuzat 15-20 de minute, acoperind vasul cu un capac, apoi strecoară.

PIPERUL. Beneficiile pentru sănătate ale celui mai folosit condiment

Acest condiment oferă organismului multe beneficii:

- Piperul negru are efect antioxidant și antibacterian care promovează starea de sănătate a tractului digestiv. Acesta îmbunătățește digestia și menține sănătatea intestinală.

- Piperul negru are proprietăți diaforetice și diuretice.

- Acesta stimulează descompunerea celulor grase, reduce conținutul de grăsimi mențînându-va supli și oferindu-va energie.

- Este de ajutor în cazurile de tușe, răceli și ameliorează simptomele sinuzitei.

- Extractele de piper sunt utile pentru persoanele care doresc să renunțe la fumat și diminuează simptomele de sevraj.

- Un alcaloid ce se găsește în piper și este numit piperina este responsabil cu amplificarea biodisponibilității unor substanțe nutriționale sau medicamente și are de asemenea, proprietăți anti-cangerigene.

- Piperul negru poate ajută la tratarea unor afecțiuni ale pielii și reduce susceptibilitatea de a dezvoltă cancer de piele, care este cauzat de expunerea în exces la radiațiile ultraviolete.

- Acest condiment lupta împotriva cariilor dentare și poate calmă durerile de dinți.

- Poate fi folosit că antidepresiv natural și încurajează absorbția de substanțe nutritive cum ar fi seleniu, vitamina B, curcumina, și beta-caroten în toate țesuturile organismului, îmbunătățind astfel starea generală de sănătate.

- Piperul negru ajută la reducerea inflamatiilor și stimulează poftă de mâncare, aspect important în cazul persoanelor anorexice și a persoanelor cu tulburări de alimentație.

PIPERUL. Îmbunătățirea digestiei și a sănătății intestinale

