Ce mănâncă cei mai SĂNĂTOŞI oameni din lume. Principiile dietei Okinawa

Japonezii din Okinawa, o insula din sudul arhipelagului nipon, se numara printre cele mai longevive si sanatoase populatii din lume. Centenarii din aceasta insula au o viata sociala bogata, sunt activi si fericiti. Cum reusesc? Iata cele mai comune obiceiuri alimentare ale lor:

Consuma frecvent cartof dulce, cea mai sanatoasa leguma

Cartoful dulce a ajuns in Okinawa in 1600 si a devenit rapid una dintre principalele surse de mancare pentru populatia japoneza de aici datorita rezistentei culturilor de cartof dulce la conditiile de mediu. Cartoful dulce este bogat in fibre alimentare, are un indice glicemic mic si un continut bogat in vitamina A, C, potasiu, fier, calciu.

Inlocuiesc sarea cu ierburi aromatice

In vreme ce japonezii au o problema in general cu consumul de sare si implicit cu tensiunea arteriala, in Okinawa se consuma mai multe ierburi aromatice si condimente picante care adauga valoare mancarurilor fara a le creste continutul in sare. De altfel, dieta Dash, recomandata bolnavilor cardiovasculari, contine chiar aceasta recomandare - de a inlocui sarea cu ierburi aromatice.