Inițial, Apple lansa un singur iPhone pe an, astfel încât procesul de cumpărare era destul de simplu - dacă voiați un iPhone nou, acesta este cel pe care trebuia să îl cumpărați. Cu toate acestea, gama de opțiuni a crescut în ultimul deceniu. În 2014, marca a introdus pentru prima dată două modele diferite, un număr care a crescut la trei în 2017. În 2020, compania a mărit din nou acest număr la patru modele. Și, în acest 2021, povestea nu a fost diferită cu iPhone 13.

În magazine găsim în prezent patru modele diferite - care se adaugă celor din anii anteriori care sunt încă în vânzare. iPhone 13, 13 mini, 13 Pro și 13 Pro Max. Toate împart multe elemente, dar au și unele diferențe cheie care sunt esențiale atunci când alegeți unul sau altul dintre modele.

De ce să cumperi iPhone 13?

Pe scurt: este modelul perfect pentru aproape toată lumea. De ce? Ușor: este cea mai echilibrată opțiune în ceea ce privește prețul, performanța și dimensiunea. Și, fără îndoială, este și unul dintre cele mai recomandate telefoane din 2021.

IPhone 13 are o autonomie destul de bună - superioară celei de la iPhone 12 -, rezistă la imersiunea în apă, este compatibil cu accesoriile MagSafe, este disponibil în mai multe culori, crestătura sa este puțin mai mică, este foarte bine construit și are un design atractiv. De asemenea, are un ecran OLED compatibil cu tehnologii precum HDR care, pe lângă faptul că strălucește mai mult decât modelul anterior, este excelent atât în ​​calibrare, cât și în performanță. Și la aceasta trebuie să adăugăm cel mai puternic procesor al momentului: A15 Bionic.

Un alt factor interesant al acestui model este dimensiunea. Ecranul său măsoară 6,1 inci, ceea ce îl plasează într-un loc destul de bine situat între manevrabilitate și suprafața ecranului disponibilă. Este mare, dar ușor de utilizat cu o singură mână.

Pe de altă parte, cei care cauta iPhone 13 trebuie sa stie ca acesta are cea mai bună cameră principală din segmentul său de preț. Acest lucru se datorează, în parte, diferitelor îmbunătățiri pe care Apple le-a încorporat în noul model: senzorul principal este mai bun, obiectivul are o apertură mai bună, iar sistemul de stabilizare este mai avansat. Camerele din acest telefon beneficiază, de asemenea, de sistemul Smart HDR 4, care procesează toate imaginile, precum și stilurile foto, care vă permit să modificați personalitatea camerei.

Prin urmare, are tot ceea ce o persoană ar putea avea nevoie. Este fiabil, rapid, are o autonomie bună, un design atractiv și o cameră super bună.

De ce să cumperi iPhone 13 mini?

IPhone 13 mini, așa cum sugerează și numele său, este o versiune mai compactă a lui iPhone 13. Beneficiile sale nu se schimbă. Același design, același aparat de fotografiat, același procesor... Am găsit doar trei diferențe față de modelul imediat superior: preț, dimensiune și autonomie.

Pentru a vă face o idee: ecranul său măsoară 5,4 inci, mult mai puțin decât cele mai populare telefoane de pe piață. Cu toate acestea, aceasta este o dimensiune de care mulți oameni sunt probabil interesați.

Dezavantajul unei dimensiuni atât de compacte este că bateria care se potrivește în interiorul telefonului este inevitabil mai mică, ceea ce se traduce printr-o autonomie mai mică. În cazul iPhone 13 mini, vă permite să ajungeți cu bateria la final de zi, dar este adevărat că, de îndată ce începeți să-l solicitați puțin, autonomia acestuia scade rapid și este probabil că veți avea nevoie de un încărcător înainte de sfârșitul zilei.

Ce este mai important pentru tine: dimensiunea sau autonomia? Dacă este primul, optați pentru iPhone 13 mini și poate o baterie externă precum Anker MagSafe. Pe de altă parte, dacă autonomia are mai multă greutate pentru dvs., atunci este mai bine să optați pentru iPhone 13 convențional.

De ce să cumperi iPhone 13 Pro?

IPhone 13 Pro preia baza modelului standard și implementează diverse îmbunătățiri în ceea ce privește fotografia, ecranul și autonomia. Prin urmare, am putea spune că acesta este telefonul potrivit pentru cei pasionați de fotografie care doresc să aibă în buzunar iPhone-ul cu cea mai bună cameră posibilă sau pur și simplu doresc să se bucure de beneficiile unui ecran ProMotion.

Să începem de la început. IPhone 13 Pro are o cameră principală cu un senzor chiar mai mare decât iPhone 13. De asemenea, are un obiectiv cu o apertură mai mare, care, împreună, se traduce într-o cameră superioară capabilă să capteze mai multă lumină.

Unghiul wide, pe de altă parte, este mult mai bun decât cel al iPhone 13 convențional. Și acesta, în plus, este capabil să capteze fotografii în modul macro, lucru pe care nici iPhone 13, nici iPhone 13 mini nu sunt capabili să facă.

13 Pro are și un teleobiectiv 3X pe care, dacă vă place fotografia, îl veți aprecia foarte mult. Distanța focală echivalentă de 77 mm nu numai că vă va permite să capturați obiecte îndepărtate, ci va face și posibil să faceți fotografii cu perspective diferite sau să faceți portrete mai bune. Și vorbind despre portrete: deși toate iPhone-urile au un mod „portret”, doar iPhone 13 Pro (și versiunea Max) au un senzor LiDAR care asistă în acest mod. Acest senzor este activat și atunci când se utilizează aplicații de realitate augmentată.

Îmbunătățirile acestui iPhone 13 Pro în comparație cu modelul standard nu sunt doar acolo. Acest model este, de asemenea, capabil să facă fotografii în ProRAW, un format fără pierderi care vă permite să editați imagini cu mult mai multă flexibilitate în aplicații precum Lightroom. De asemenea, veți putea înregistra videoclipuri în ProRes, care este echivalentul ProRAW pe video.

Cealaltă îmbunătățire importantă față de modelul standard se găsește în ecran, care încorporează tehnologia ProMotion. Aceasta variază rata de reîmprospătare a ecranului dinamic, atingând vârfuri de 120 Hz.

Și, în cele din urmă, modelul 13 Pro are un finisaj exterior ceva mai premium, cu laturi din oțel inoxidabil și un finisaj mat pe geamul din spate. Dimensiunea sa este exact aceeași cu iPhone-ul normal 13, care îl plasează în același loc între capacitatea de gestionare și zona de ecran disponibilă. Desigur: modelul Pro cântărește puțin mai mult.

De ce să cumperi iPhone 13 Pro Max?

Bijuteria din coroana noului catalog, spre deosebire de anul trecut, nu are o cameră mai bună decât 13 Pro. Singurele diferențe sunt în ceea ce privește dimensiunea - are un ecran de 6,7 inci - și autonomia - mult mai mare decât cea a iPhone 13 Pro, ceea ce este deja un lucru bun în sine.

Prin urmare, iPhone 13 Pro Max este recomandat doar acelor persoane care doresc să aibă iPhone-ul cu cel mai mare ecran posibil sau, în orice caz, unul dintre telefoanele cu cea mai bună autonomie de pe piață.