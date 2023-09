Având în vedere că ochii sunt un simbol al sufletului nostru, alegerea unei imagini cu ochi poate avea implicații profunde asupra persoanei respective. Astfel, testul poate fi un mod fascinant de a descoperi cât de bine ne știm pe noi înșine și de a ne înțelege emoțiile ascunse. Această alegere poate chiar oferi un indice al propriilor trăiri și sentimente, într-un mod care poate reprezenta o adevărată revelație.

OCHIUL NUMARUL 1

Cu timpul, oamenii si lucrurile din viata ta capata noi fete si noi intelesuri. Sau poate, cu timpul, chiar tu te schimbi si privesti lucrurile si oamenii cu alti ochi. Fiecare an ce trece te lasa cu tot mai putini prieteni. Iubesti armonia. Iti place linistea. Iti place sa povestesti cu oamenii despre lucruri frumoase, iti place sa spui si sa auzi lucruri frumoase. Motiv pentru care rautatea si intriga iti creeaza un dezechilibru.

OCHIUL NUMARUL 2

Esti o persoana inteligenta, cu o memorie buna, dar cu o mai mica putere de concentrare asupra obiectivului propus, pentru ca nu poati mentine acest interes. Ai obiceiul de a te implica in mai multe proiecte odata.

OCHIUL NUMARUL 3

Ai invatat ca de multe ori lucrurile pe care nu le intelegi sau pe care le condamni la alti oameni, intr-un mod ironic, ajung sa ti se intample si incepi sa intelegi si sa nu le mai condamni! Indiferent de cat de tare te-a durut, n-ai zis niciodata nimic nimanui. Ai tinut in tine. Te-ai obisnuit sa faci asta. Nu mai ai incredere in mai nimeni…

OCHIUL NUMARUL 4

Ai incercat sa ajuti pe toti cei care au avut nevoie de tine, ti-ai dat chiar si sufletul pentru unele persoane, dar degeaba. Chiar daca timpul a trecut, tu tot te mai intorci cateodata in trecut si te gandesti la tot ceea ce s-a intamplat. Si iti pare rau, iti pare rau pentru unele lucruri din trecut care s-au intamplat. Ai vrut sa faci tot posibilul ca cineva sa ramana langa tine, dar degaba, scrie Sfatul Parintilor. Acea persoana avea ochi pentru altcineva si te-a dezamagit foarte tare, iar din cauza aceasta te comporti rece cu unele persoane si le ti la distanta.

OCHIUL NUMARUL 5

Nu-ti mai pasa de ceea ce a fost in trecut. Singurul tau scop este sa-ti faci un viitor cat mai frumos si sa lupti doar pentru tine. Incerci sa dai uitarii tot la fel cum au facut si acei prieteni din viata ta cu tine. Ai descoperit ca fiecare lovitura din viata ta iti da putere si iti ofera lectii de viata. Nu-ti pare rau si nu regreti absolut nimic din tot ceea ce s-a intamplat. Nu mai traiesti in trecut de mult timp. Inima ta are foarte multe cicatrici si ar vrea sa le acopere cat mai curand. Dar pentru asta are nevoie de cineva care sa-i ofere dragoste si sa fie intotdeauna langa ea, sa o iubeasca tot timpul.

OCHIUL NUMARUL 6

Au spus ca nu o sa plece, dar fix asta au facut. Ti-ai pus increderea fix in cei care nu meritau nici macar un simplu buna din partea ta. Ai vrut sa fie bine, dar s-a intamplat fix inversul. Ai dus dorul cuiva care se afla departe de tine, voiai sa fie langa tine, aproape, in fiecare noapte. Acea persoana te-a facut sa-i duci dorul foarte mult timp.

