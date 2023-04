În ultimul an al regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu, restricțiile impuse sub pretextul achitării datoriei externe au atins apogeul. În majoritatea orașelor, livrarea alimentelor de bază era mult sub necesarul, și așa minimal, calculat de autorități, în funcție de rațiile pe persoană. Datele apar în rapoartele pe care Securitatea le primea de la "factori de decizie locali" și apoi le înainta superiorilor, cu notificări tot mai alarmante privind degradarea stării de spirit a populației.