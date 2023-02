Am urmărit constant acest caz, pentru că m-a impresionat drama acestor copii și a părinților lor. Este o poveste care a provocat o emoție uriașă în rândul opiniei publice, încă de la început. Chiar de când am preluat mandatul de ministru am primit sute de mesaje, din partea cetățenilor români, impresionați de situația acestor copii, mesaje prin care eram rugați să facem ceva să convingem justiția din Germania că locul acelor copii este în familie. Alături de colegii mei de la ANPDCA, am făcut tot ce ne-a stat în puteri și tot ce ne-a permis legea pentru a furniza autorităților germane toate documentele și garanțiile de care a fost nevoie pentru ca acești copii să poată crește în familie.