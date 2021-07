APEL 112 ALEXANDRA MACEȘANU

Polițist (2): Păi cartea de vizită e a lui?

A.M.: Nu știu...

Polițist (2) (ton ironic): Aaa, nu știi nici asta! Bine, așteptați acum...așteptați acolo, va veni acum echipajul în două-trei minute, așteptați.

A.M.: Vă rog stați cu mine la telefon că îmi este frică...vă rog...

Polițist (2): Nu pot să stau în telefon domnișoară că avem și alte apeluri, rămâneți acolo că vine echipajul de poliție, negreșit va veni, da, două-trei minute, ce naiba? (pe fundal se aude plânsul Alexandrei)

A.M.: (plângând) Bine...

Polițist (2): Da? Stați liniștită, calmați-vă un pic, da?

A.M.: (plângând, disperată) Mi-e frică...!

Polițist (2): Încercați să vă calmați, păi...da? Calmați-vă și va veni echipajul, e pe drum...

A.M.: (disperată) Bine, vă rog....

Polițist (2): Lăsați telefonul liber, că dacă stăm în telefon de discuție, echipajul nu poate să vorbească cu dvs.

M.: Bine... Bună ziua!”

Acesta a fost ultima dată când vocea Alexandrei Măceșeanu a fost auzită. Era al treilea apel la 112, în care copila de 15 ani implora să fie ajutată. Amatorismul cu care dispecerul și polițiștii din Caracal au tratat situația a scos la iveală faptul că sistemele de protecție ale cetățeanului necesită o reformă drastică.

După neputința și aroganța celor care trebuiau să fie salvatorii de la numărul de urgență, a urmat un alt șir de gafe dramatice ale autorităților superioare.

A fost nevoie de intervenția unei echipe speciale de la București pentru localizarea apelului, iar poliția a așteptat ore întregi un mandat de percheziție în fața casei lui Gheorghe Dincă - cel are este acum cercetat pentru răpire, sechestrare, viol, crimă și profanare de cadavre.

Oamenii legii susțin că Dincă a scăpat de trupul neinsufletit al victimei sale prin ardere, chiar cu polițiștii la ușă.

După arestarea lui Dincă, anchetatorii au descoperit că acesta a mai răpit o tânără, pe Luiza Melencu, cu doar câteva luni înainte de Alexandra. La acel moment, polițiștii au tratat cu superficialitate cazul de dispariție, deși prinderea lui ar fi putut salva cel puțin o viață. Și Luiza Melencu ar fi fost ucisă de Dincă, cred autoritățile.

Au trecut doi ani de la arestarea bărbatului și dosarul crește pe masa instanței, însă nu se ajunge la nicio concluzie. Sunt 19 volume în care Gheorghe Dincă ia în glumă judecătorii, schimbându-și în mod repetat declarațiile, iar părinții celor două fete nu au certitudinea că acestea au fost omorâte, ci cred cu tărie că au fost traficate de rețelele interlope care controlează județul Olt.

Weekendul trecut, mai multe persoane au protestat pe treptele primăriei Caracal, orașul de lângă baza militară americană Deveselu.

Unii au adus pancarte pe care scria cu negru S.O.S. Alții, dar și fotografiile cu chipul Alexandrei și al Luizei Melencu.

Printre ei sunt și familiile fetelor, mama și tatăl Alexandrei, mama și bunicul Luizei. Spun la unison că regretă că trăiesc în România.

„Îmi pare rău că trăiesc în România. Dumnezeu să-i pedepsească. Mă uit la cei care sunt vinovați, sunt cu copiii lor în parc – vorbesc de cei din Caracal, mi-e foarte greu să-i văd. Ei sunt veseli, zâmbesc, unii sunt la pensie. Deci, nimic...”, a spus Ion Măceșanu, tatăl Alexandrei.

Monica Melencu, mama Luizei, crede și ea, la fel ca și familia Măceșanu, că fiica ei nu a fost ucisă. „Trăim într-un stat corupt. Numai minciuni, neadevăruri. Cred că a fost traficată, în niciun caz omorâtă, așa cum spun autoritățile statului”, a declarat femeia.

Recent, o altă neputință a statului a șocat opinia publică. Un afacerist a fost aruncat în aer, cu o bombă artizanală, în centrul Aradului. Ioan Crișan a fost ucis în stil mafiot în plină zi, iar autoritățile au dat din gard în gard până în prezent, neavând nici acum un inculpat.

Localnicii știu însă că orașul din apropierea graniței este acaparat de mafia țigărilor, iar contrabanda este o afacere de milioane de euro. Victima nu ar fi fost străină de aceste afaceri ilegale, spun surse.

Două luni mai târziu, unul dintre capii mafiei, Cosmin Maldin, în vârstă de 35 de ani, scapă de două ori de poliție – deși avea mandat de arestare.

Firul evenimentelor este desprins parcă dintr-o tragicomedie.

În urma unor percheziții de amploare ale DIICOT, procurorii au cerut măsura arestării preventive a doi lideri ai grupării care se ocupa cu contrabandă cu țigări pe ruta Marea Britanie – România. E vorba despre Cosmin Mladin și Daniel Copil, iar ambii au fost de negăsit la adresele din baza de date a Poliției.

Totodată, cei doi s-au prezentat, săptămâna trecută la Tribunalul București.

Instanței i-a luat 3 zile să decidă dacă cei doi primesc arest preventiv, însă la aprobarea măsurii nu au mai fost de găsit.

Daniel Copil „a fost depistat pe raza localității Pecica, urmând a fi preluat de polițiștii de investigații criminale în vederea punerii în aplicare a măsurilor dispuse de instanță”, a anunțat cu fală poliția Arad. Însă Mladin e în continuare de negăsit.

Surse susțin că Mladin ar avea întregistrări video cu mai mulți oameni influenți din Arad care ar fi primit bani din contrabanda cu țigări, iar afacerea ilegală ar fi adus profituri de milioane de euro. Suficienți bani cât să i se asigure protecția chiar și de către autorități.

Absurdul situației continuă să se evidențieze și în declarațiile oficialilor.

Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al Poliției Române, face ping-pong cu vina pierderii șefului celei mai mari rețele de trafic de țigări din Arad.



„Pentru a putea pierde o persoană, acea persoană ar trebui să fie în custodia Poliției Române printr-o măsură preventivă. Ori, în cazul de față vorbim de o persoană care s-a prezentat vineri la instanță, iar instanța a decis să amâne pronunțarea pentru astăzi (n. luni). Așadar, în perioada weekend-ului, persoana la care faceți referire, nu a avut nicio măsură preventivă. Așadar, nu a fost nicio secundă în custodia Poliției Române", a spus Drăgan.

Sursă: Antena 3

Un aspect pe care autoritățile nu au dorit să-l comenteze este emiterea mandatului de arestare preventivă după trei zile, deși el se emite, în mod obișnuit, în doar câteva ore.