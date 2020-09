Anchetă internă la Ministerul Sănătății, după ce o cântăreață ar fi ajuns să se ocupe de monitorizarea Spitalelor Regionale

Deși ieri, când a apărut pentru prima dată informația, coperta legitimației de serviciu a Codruței Filip a fost fotografiată și postată de iubitul acesteia pe contul său de Facebook, astăzi această postare nu mai apare nicăieri.

Mai mult decât atât, Minsterul Sănătății susține că nu există niciun angajat în instituție cu acest nume, sub nicio formă contractuală.

"Urmare a informațiilor apărute in spatiul public, Ministerul Sănătății precizează că nu există niciun angajat in cadrul instituției cu numele precizat in articol", anunță Ministerul Sănătății.

Conform imaginii publicate de sursa citată, fotomodelul ar fi fost angajată în MS în urma unui interviu la care a obținut un punctaj de 89,33 de puncte.





Din Organigrama de pe site-ul MS aflăm că Direcția de Monitorizare, Implementare Spitale Regionale este condusă de Gafton Cristina Laura, iar din 16 posturi, câte se află în subordinea sa, sunt ocupate doar opt.