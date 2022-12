"Cand vorbim de un dosar penal, prima obligatie a unui ministru al Justitiei este aceea sa precizeze faprtul ca procurorii sunt independenti in ceea ce priveste solutiile date in privinta acestuia. Eu respect in tot ceea ce inteprind si declar independenta procurorilor de caz.

Ca ministru al Justitiei dar si ca parlamentar, am de la la lege libertatea sa semnalez acele cazuri si situatii in care opinia publica, societatea exprima un interes deosebit in solutionarea cat mai grabnica a cauzelor sau unde exista nemultumiri justificate cu privire la intarzierea solutionarii acestora.

In cazul asa-ziselor dosare istorice, cum sunt cele care privesc Revolutia din 89 sau Revolta de la Brasov din 1987, ori Dosarul 10 august, mai recent, exista fara indoiala o nemultumire justificata pentru ca nici pana acum Justitia nu a stabilit adevarul judiciar.

Desi MJ nu este implicat in actul de justitie, totusi este firesc ca cetatenii sa se adreseze ministerului cu sesizari si memorii privind asteptarile lor. Confirm ca am primit si primim in continuare memorii si petitii legate de intarzierea in solutionarea dosarelor Revolutiei.

Au trecut zeci de ani de atunci, de aceea cred ca e important ca astfel de cauze sa primeasca o grabnica rezolvare si un raspuns.

Ati evocat faptul ca au fost mai multe declaratii de-a lungul vremii cu privire la trenarea in Justitie a acestor dosare. Ceea ce am facut ca ministru este ceea ce imi permite legea de a adresa public procurorilor si judecatorilor asteptarea acestor cetateni ac aceste dosare sa-si gaseasca cat mai rapid raspunsul. Noi trebuie sa respectam insa si competente si atributii legale. Orice imixtiune a MJ este oprita. Cu privire la declasificarea despre care ati vorbit, da, este cert, ea poate servi procurorilor pentru ac din studiul acelor cu certitudine procurorii pot afla date si informatii care poate pana acum nu le-au fost la dispozitie", a afirmat Predoiu.

Intrebat daca este posibil sa vedem o retrimitere catre Parchet a dosarului Revolutiei din 89, Predoiu a spus ca la aceasta intrebare numai un procuror are dreptul sa raspunda. El a daugat insa ca procurorul are dreptul sa ceara acest lucru.

Intrebat daca se poate vorbi de un esec in cazul Justitiei in dosarului Revolutie, ministrul a raspuns: "E devreme sa tragem o concluzie. Se poate vorbi de o intarziere nejustificata. prelungirea in aceste dosare poate sa insemne un esec in Justitie".

Reacția ministrului Predoiu vine după ce SRI a declasificat dosarul intern al Revoluției din 1989, după 33 de ani. Sunt ascunse însa numele securiștilor care au avut misiuni în zilele Revoluției. Asta după ce peste 1.400 de români au fost uciși, iar alte câteva mii răniți.