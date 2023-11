Într-o intervenție telefonică la un post TV, Cătălin Cherecheș a spus că i se pare o prostie gestul în sine, iar dacă este adevărat, atunci soacrei sale ar trebui să i se aplice cele mai drastice prevederi legale. Pe de altă parte, primarul a invocat și o posibilă „manevră intenționată”.

„Lăsați-mă să mă documentez (...) pentru că habar nu am despre ce e vorba (...) De unde să știu eu? Mi se pare o prostie. Dacă a făcut așa ceva, oricum nu a făcut-o în numele meu, să i se aplice prevederile legale cât de drastice, pentru că lucrurile astea mi se par niște cretinități. Mi se pare o chestie pe care un om normal nu are cum să o facă, trebuie să fii tâmpit...dar lăsați-mă să vorbesc cu nevastă-mea să văd despre ce e vorba. Acum am aflat, de două minute, nu știu absolut nimic. Cu soacra nu am vorbit de când m-am însurat” (în urmă cu 2 luni - N.R.), a declarat Cherecheș la un post TV.

„Nu e exclus să fie o manevră din asta chiar intenționată, chiar și de către soacră-mea. Dar lăsați-mă să mă documentez un pic. Nu știu, eu nu am încredere decât în mama și în Dumnezeu, că tata a murit”, a mai precizat Cherecheș.

Soacra primarului Cătălin Cherecheș, prinsă în flagrant când dădea mită 50.000 de euro -SURSE