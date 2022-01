Consumatorii trebuie sa fie constienti de riscurile la care sunt supusi atunci cand achizitioneaza carne tocata. Producatorii folosesc numerosi aditivi, precum amidon si colagen, pentru a schimba culoarea si mirosul carnii si pentru a o face mai atractiva pentru cumparatori.

Exista cateva modalitati prin care consumatorul poate alege carne tocata de calitate. Potrivit macelarilor cu experienta, carnea buna trebuie sa aiba o culoare roz, sa nu fie lipicioasa la atingere si sa aiba un miros proaspat. In schimb, carnea veche are un miros intepator, o culoare mai inchisa, mai puternica si se lipeste de maini cand este manevrata.

Carnea de manzat are o consistenta fina, cea de porc are mai multa grasime, iar carnea de cal are un miros puternic si este mai tare.