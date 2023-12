În sectorul 4 al Bucureștiului, mai exact pe strada Măriuca nr. 14, ANAF deține un magazin care merită o vizită și despre care jurnaliștii Puterea au decis să vă spună mai multe detalii - ce se poate găsi acolo, la ce prețuri și dacă merită un drum până acolo.

Mulți bucureșteni se așteaptă să găsească în acest magazin o ofertă de produse bogată și, de ce nu, poate chiar de calitate. Cu toate acestea, cine își imaginează că marfa de calitate confiscată ajunge la amărâtul de rând se înșală amarnic.

În asemenea magazine sunt vândute, în general, mărfurile contrafăcute și de calitate îndoielnică. Nu veți găsi televizoare, radiouri, aragaze sau altele asemenea, nici măcar un banal mixer sau lucruri de genul acesta.

Amplasat la parterul unui bloc, magazinul ANAF din str. Măriuca nr. 14, seamănă mult cu unul din era comunistă, din vremurile de sărăcie lucie de dinainte de 1989. Aproape că nici nu te tentează să-i calci pragul, dacă nu ar scrie: ANAF, magazin de bunuri confiscate pe geamurile vopsite în gri, ce dau aspectul unei locații aflate în curs de amenajare sau închisă temporar.

Totuși, din când în când, oamenii, mulți în vârstă, intră și ies pe ușa grea din fier, vopsită la fel, în gri murdar. După ce intri, îți iei un coș și începe căutarea printre haine, jucării, papuci, cratițe și oale emailate, decorațiuni de Crăciun și alte nimicuri. Unele sunt utile, de pildă, un cărucior pentru persoane cu dizabilități costă aici 300 de lei, când cel mai ieftin costă la magazinele obișnuite 450 de lei. Un cărucior de copil – 120 de lei.

Multe dintre produsele expuse pe rafturi sunt nimicuri – agrafe, ace de păr, curele de ceas, unghiere etc. Poate că nici nu am nimerit ziua în care s-a adus marfă nouă, dar nu am găsit produse care să ne uimească în vreun fel. Sunt, totuși, și destule produse vestimentare și de încălțăminte care ar putea interesa bucureștenii cu venituri foarte mici. Blugi, pulovere, cămăși, pantaloni, cam acestea ar fi obiectele vestimentare găsite aici. Ele sunt puse sau nu pe umerașe, dar multe sunt necălcate și par mai degrabă second hand decât produse noi.

E adevărat că prețurile sunt în general mici. Un maiou turcesc din bumbac – 10 lei, un tricou 15-20 de lei, o cămașă mai groasă – 40 de lei, o pereche de șosete – 4 lei, un costum bărbătesc subțire – 120 de lei, o rochie – 40 de lei sau 80 de lei (o rochie mai elegantă), o bluză de damă 15-30 de lei, un castronel 4 lei, un set de decorațiuni de Crăciun – 4 lei s.a.m.d.

O doamnă care nu a dorit să-și spună numele ne-a spus: „Vin aici din când în când, uneori găsesc lucruri drăguțe, alteori nu cumpăr nimic!”. Oamenii nu prea vor să facă declarații, caută concentrați să descopere ceva interesant printre mărfuri și atât. Un domn în vârstă s-a mulțumit să spună doar: „Sunt mai ieftine! De aia vin aici.”

Lista magazinelor ANAF: 1. str. Brăilei nr. 33, municipiul Galaţi, jud. Galați; 2. str. Calea Domnească nr. 166, municipiul Târgoviște, jud. Dâmboviţa; 3. A.J.F.P. Gorj din str. Siretului nr. 6, municpiul Târgu Jiu, jud. Gorj; 4. str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, municipiul Timişoara, jud. Timiș; 5. str. Dimitrie Cantemir nr. 2B, Ordea, jude. Bihor; 6. str. Calea Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu, jud. Sibiu; 7. bld. Alexandru Vlahuţă, nr. 59, Brașov, jud. Brașov și 8. str. Măriuca nr.14, sector 4, Bucureşti.

