Asadar, indiferent de perioada in care iti sarbatoresti aniversarea, exista anumite aspecte care te definesc, in functie de aceasta.

1

Cifra 1 ii face pe nativi sa aiba o energie debordanta si abilitati de lider innascut. Daca te-ai nascut in prima zi a lunii, esti o persoana careia nu ii lipseste increderea in sine si puterea de convingere, scrie Diva Hair. Desi nu iti place sa analizezi in detaliu situatiile prin care treci, esti sensibila si capabila de a-i sprijini pe cei din jur atunci cand se confrunta cu o problema.

2

Daca esti nascuta in data de 2 a lunii, inseamna ca esti sociabila si ca iti poti face prieteni repede. Cu toate acestea, nu iti place ca atmosfera din jur sa fie agitata si iti pierzi rabdarea cu usurinta. In ceea ce priveste viata personala, iti place sa fii tratata cu aceeasi afectiune pe care o oferi si tu. Daca lucrurile se precipita, ai tendinta de a-ti schimba starea de spirit rapid si de a deveni negativista. Incearca sa iti controlezi aceasta latura, pentru a reusi sa fii mai relaxata.

3

Cei nascuti pe 3 au o fire artistica prin excelenta. Le place sa cante, sa scrie si sunt oratori excelenti. Cu toate ca uneori sunt agitati in adancul fiintei lor, reusesc sa dea impresia ca sunt relaxati, pentru a nu-i ingrijora pe cei dragi. Daca faci si tu parte din aceasta categorie, este posibil sa descoperi ca ai o imaginatie debordanta. Foloseste-te de ea cu intelepciune, nu te lasa pierduta in visare si poti avea succes in viata profesionala.

4

Cei nascuti pe data de 4 au abilitati manageriale si organizatorice deosebite. De asemenea, sunt sinceri cu cei din jur si isi asuma intotdeauna responsabilitatea atunci cand gresesc. Faptul ca uneori te incapatanezi nu este intotdeauna un lucru bun. Incearca sa iti corectezi aceasta inclinatie, care poate deveni un defect major, in timp.

5

Daca te-ai nascut pe data de 5, inseamna ca te integrezi rapid in colectivitate. Ai imaginatie si dispui de un talent deosebit in ceea ce priveste prezentarea ideilor si a proiectelor personale. In schimb, nu te poti impaca cu ideea de rutina, iar responsabilitatile majore nu sunt pe placul tau. Din acest motiv esti mereu in cautarea a ceva nou. Inteligenta si capacitatea de analiza te ajuta sa te descurci, indiferent de situatie.

6

Ca cifra care te guverneaza, dispui de un al saselea simt. Acesta te ajuta sa iti dezvolti capacitatea de a-i intelege pe ceilalti si de a-i sustine. Cifra 6 este asociata cu responsabilitatea si cu empatia. Astfel de trasaturi de caracter te pot face sa alegi o cariera in domeniul medicinii sau al asistentei sociale.

7

Cifra 7 este considerata a fi una magica, astfel incat nativii acestei zile sunt perfectionisti si ambitiosi. O asemenea persoana este capabila de a analiza in profunzime diversele probleme existentiale, iar in deciziile pe care le ia se poate baza pe intuitie. Nu iti place sa primesti ordine de la superiori, iar uneori nu tii seama de opinia celorlalti.

8

Cifra 8 reprezinta, din punct de vedere grafic, infinitul. Asadar, cei nascuti in aceasta zi sunt capabili sa faca tot ceea ce isi propun si chiar mai mult, sa aduca succesul companiei in care lucreaza. De asemenea, o persoana aflata sub protectia acestei cifre are talent in domeniul afacerilor si poate face profit din orice.

9

Idealismul este trasatura de caracter care ii defineste pe cei nascuti in aceasta zi. De asemenea, ei sunt generosi si toleranti. Daca pot ajuta cu adevarat pe cineva facand un compromis, nu vor sta pe ganduri si vor actiona ca atare. De aceea, se spune ca cei nascuti pe data de 9 sunt capabili sa se sacrifice pentru cei dragi.

10

Avand in vedere faptul ca numarul zece contine cifra 1, nativii acestei zile vor fi plini de energie si se vor simti bine in posturi de conducere. Talentul lor de lider va fi intotdeauna combinat cu o mare capacitate de a-i sustine pe cei care au nevoie de sprijin.

Daca te-ai nascut intr-o astfel de zi, inseamna ca ai o mare putere de convingere. Din acest motiv, vei avea succes in domenii precum afacerile sau vanzarile. Unul dintre defectele tale este acela ca iti poti pierde cu usurinta rabdarea. Daca te vei tempera, vei reusi sa realizezi tot ceea ce ti-ai propus, mai ales ca gandirea analitica de care dai dovada iti este de un real folos in cariera.

12

12 reprezinta un numar compus, din care la final rezulta cifra 3. Pentru ca aceasta din urma este sinonima cu imaginatia si cu talentul, inseamna ca nativii datei de 12 vor fi si ei daruiti cu astfel de calitati. Pe langa aceasta, ei vor da dovada si de capacitatea de a prelua fraiele problemei, atunci cand se vor confrunta cu o situatie de criza.

Poate ca pentru unii numarul 13 aduce ghinion, insa pe cei nascuti intr-o astfel de zi Universul a decis sa ii fereasca de necazuri. Pe langa faptul ca 13 le poate aduce noroc in diverse situatii, nativii acestei zile se vor dovedi a avea caractere puternice, cu unele tendinte de incapatanare. Atunci cand latura lor negativa este mai pronuntata, persoanele din aceasta categorie devin intolerante si critice cu cei din jur.

14

Chiar daca au imprumutat de la nativii datei de 5 tendinta de a se feri de responsabilitati, cei nascuti pe 14 stiu sa faca lucrurile sa mearga in favoarea lor. Pot ajunge in posturi de conducere, insa vor avea grija ca subalternii sa preia o mare parte din greul de pe umerii lor. Daca faci parte din aceasta categorie, trebuie sa inveti sa ai mai multa rabdare, pentru ca ceea ce tu consideri a fi rutina se poate dovedi a fi o oportunitate de a avansa in cariera.

15

Daca te-ai nascut in aceasta zi, probabil ca te simti foarte atasata de camin si de familie. Ai talentul de a-i indruma pe ceilalti si ai un instinct matern dezvoltat, astfel incat iti place sa ii tii pe cei mai mici ai familiei sub aripa ta protectoare. Din punct de vedere profesional poti gasi implinirea daca alegi o cariera in domeniul educatiei.

16

Persoanele nascute pe data de 16 sunt adesea preocupate de domenii care cer abilitati analitice, cum ar fi stiinta sau tehnica. De asemenea, au firi retrase si nu se simt bine in colectivitate. Unul dintre sfaturile de care poti tine seama in viata personala se refera la incercarea de a-ti arata mai des sentimentele pentru persoana iubita si pentru cei apropiati. Nu uita ca este important sa si oferi afectiune, nu doar sa primesti.

Cei nascuti in aceasta zi vor fi urmariti de noroc toata viata. Acesta isi va face simtita prezenta mai ales pe plan financiar. Ambitia si hotararea de care dai dovada in viata te vor ajuta sa devii o persoana renumita. In acelasi timp, dorinta de a-ti atinge scopurile te poate tine departe de cei dragi. Acorda mai multa atentie familiei!

18

Daca esti o nativa a acestei zile, inseamna ca ai o fire sociabila, insa stii sa iti pastrezi identitatea intr-o colectivitate. Te faci recunoscuta datorita ideilor pe care le ai, dar si datorita generozitatii de care dai dovada. Un aspect asupra caruia ar trebui sa te opresti este cel referitor la tendinta de a exagera uneori gravitatea anumitor situatii. Incearca sa fii mai relaxata!

Cei nascuti pe data de 19 pot avea tendinta de a trai si de a lucra in singuratate, desi au abilitati de lider. De-a lungul vietii vor fi pusi in diverse situatii, din care trebuie sa invete, pentru a nu repeta greselile trecutului. Incearca sa analizezi lucrurile in detaliu, pentru a descoperi semnificatiile ascunse ale acestora. Ele te pot ajuta sa evoluezi atat in cariera, cat si in viata personala.

20

Nu poate fi negat faptul ca, asemenea nativilor datei de 2, cei nascuti pe 20 sunt sociabili si isi fac prieteni cu usurinta. O alta trasatura de caracter tipica acestor persoane este reprezentata de nevoia de afectiune pe care o resimt mai ales atunci cand sunt puse in situatii dificile. Daca nativii altor zile prefera sa isi rezolve problemele fara ajutor, cei nascuti pe 20 trebuie sa primeasca suport moral, deoarece tind sa devina introvertiti si tristi.

21

Faptul ca esti o persoana sensibila, lucru dovedit si de inclinatiile artistice pe care este posibil sa le ai, te face sa fii adesea vulnerabila in situatiile de criza. La randul tau, esti capabila sa oferi afectiune si sa iti exprimi sentimentele pentru persoanele dragi. Ai posibilitati reale de a reusi in viata profesionala, pentru ca talentele tale te ajuta sa iti prezinti proiectele astfel incat reusesti sa atragi atentia superiorilor ierarhici.

22

Nativii zilei de 22 sunt persoane ambitioase si capabile de a munci pana la epuizare pentru a-si atinge scopurile. In tinerete pot da dovada de incapatanare, ceea ce poate reprezenta o bila neagra. Odata cu inaintarea in varsta si cu experienta acumulata, un astfel de nativ poate invata sa devina convingator fara a se impune, ci mai degraba folosindu-si farmecul personal.

23

Iti plac calatoriile si simti ca nu poti sta pentru multa vreme intr-un singur loc. Acest lucru nu este daunator, daca reusesti sa inveti din experientele pe care le traiesti. In plus, in acest mod iti poti largi cercul de prieteni, avand in vedere faptul ca ai o fire sociabila.

24

Iti place sa ii ajuti pe ceilalti si nu agreezi situatiile conflictuale. Esti genul pacificator, cu riscul de a avea de suferit de pe urma interventiilor tale in situatiile de criza. Te simti legata de familie si ai intotdeauna o atitudine protectoare. Chiar daca dai dovada de multa sensibilitate, nu iti place sa fugi de responsabilitate si ti-o asumi indiferent de situatie.

25

Nativii acestei zile sunt perfectionisti si cer ca si cei din jur sa le urmeze exemplul. Din acest motiv, pot fi uneori inflexibili. Gratie hotararii de care dai dovada si spiritului logic cu care esti inzestrata, poti evolua rapid in cariera. Iata si un sfat de care ar trebui sa tii seama! Incearca sa fii mai putin suspicioasa in privinta persoanelor din jur, altfel risti sa ii indepartezi pe cei care tin cu adevarat la tine.

26

Nu iti place sa folosesti forta pentru a te impune, in schimb stii cum sa manuiesti cuvintele pentru a convinge. Esti o persoana practica si bine ancorata in realitate. Reusesti sa te ocupi de partea financiara a vietii tale cu succes, iar acest talent se poate dovedi extrem de folositor si in cariera, daca alegi domeniul afacerilor.

27

Desi iti place sa lucrezi intr-un colectiv, nu te deranjeaza nici ideea de singuratate. Te folosesti de aceasta ocazie pentru a medita si pentru a analiza mai bine lucrurile. Ii ajuti pe ceilalti ori de cate ori ai ocazia si dai dovada de generozitate, desi stii ca este posibil sa nu ti se recunoasca meritele.

28

Esti o persoana puternica, ai incredere in tine insati si rezolvi orice problema se iveste, pentru ca dai dovada de hotarare si de ambitie. Incearca sa iti infranezi dorintele de a-i domina pe ceilalti, pentru ca este posibil sa indepartezi persoane dragi.

29

Idealismul de care dau dovada nativii acestei zile ii face sa respinga ideea unei cariere in domeniul economic sau in afaceri. Intuitia caracteristica lor reprezinta un paznic bun in situatii de criza, deoarece ii ajuta sa gaseasca solutii rapide si corecte.

30

Ai un stil individual de a te exprima si poti avea succes in oratorie, jurnalism sau teatru. Niciodata nu te dai inapoi de la a-ti exprima propria opinie si uneori te poti incapatana, chiar daca nu ai dreptate. Daca vei avea grija de acest aspect, iti va fi mai usor sa comunici cu cei dragi.

Nativii acestei ultime zile din luna au o fire practica, dar in acelasi timp, o imaginatie bogata. De aceea, ei pot gasi solutii inovatoare la diverse probleme si pot iesi cu usurinta din situatiile de criza. Le place sa calatoreasca si se adapteaza cu usurinta in colectivitate, pentru ca nu suporta singuratatea. Dau dovada de seriozitate si sunt sinceri in relatiile cu ceilalti.