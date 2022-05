Explozia cazurilor de COVID a declanșat un haos general în Shanghai. La un azil de bătrâni au fost scene revoltătoare. Un bărbat care a fost transportat la morgă într-un sac, nu era mort. Asistenta care a fost chemată să verifice sacul în care se afla bărbatul a descoperit că de fapt era viu.

#China🇨🇳- During the #Shanghai lockdown at Xinchangzheng Nursing Home in Putuo District, a 'dead man' that was declared to be dead and placed inside a body bag was discovered to be alive. pic.twitter.com/BG0Pz29Hli