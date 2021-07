Dacă nu sunt ajutați, oamenii imoblizați în scaunul cu rotile nu pot urca în tramvaie sau autobuze.

În București locuiesc aproximativ 70 de mii de persoane cu dizabilități, dintre care aproximativ 30 de mii suferă de un handicap locomotor care îi ține în fotoliu rulant. Paul este unul dintre ei. Tânărul în vârstă de 28 de ani a ajuns în scaunul cu rotile în urmă cu un an și jumătate, din cauza unui accident rutier, iar de atunci viața lui s-a schimbat complet.

,,Pur si simplu s-a uitat in ochii mei si dupa a inchis usile si a plecat.. asta mi s-a parut putin... strigator la cer’’, spune Paul Stănescu, tanarul care se deplaseaza cu fotoliul rulant.

,,Sunt momente in care trebuie sa urc borduri care nu sunt prevazute cu rampa, trebuie sa trec o trecere de pietoni. Bineinteles ca vin masini si... se intampla situatii in care nu sunt ajutat’’, a mai precizat acesta.

Bucurestiul, vazut din scaunul cu rotile

De când a avut accidentul, pe Paul îl ajută iubita lui, însă mii de persoane aflate în situația acestuia nu beneficiază de un astfel de ajutor.

,,Cred ca s-ar descurca fara mine, dar foarte greu si nu pentru ca nu e el capabil, ci pentru ca tot mediul nu il ajuta sa se descurce singur’’, a explicat iubita lui Paul.

Întrebat dacă l-a surprins rezultatul experimentului și dacă s-ar descurca să călătorească zi de zi singur prin oraș fără mașina personală special adaptată, tanarul spune ca nu este surprins.

,,Nu, sub nicio forma, nu am cum, am avut noi situatii cand a trebuit sa ajungem la spital si nu exista in intrarea spitalului rampa’’, marturiseste Paul.

Mii de persoane cu dizabilități din capitală se confruntă zilnic cu astfel de piedici. Însă nu doar transportul este o problemă.

,,Vorbind de orase accesibile, nu numai accesul persoanelor cu handicap locomotor este important, nu numai accesul fizic. Este vorba de accesul la servicii, accesul la sanatate, accesul la cultura, accesul la viata de zi cu zi’’, spune Iustina Radu, presedintele Federatiei pentru Accesibilizarea Romaniei.