Din primele informații, vorbim despre un bărbat în vârstă de 80 de ani, căruia i s-a făcut rău, astăzi, pe stradă. Incidentul s-a petrecut în urmă cu scurt timp, în zona Unirii din Capitală.

Martorii au sunat imediat la 112, iar ambulanța a ajuns la fața locului în aproximativ 7 minute.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru a i se acorda asistență medicală și, de asemenea, pentru eventualele investigații.

Acesta nu este primul caz în care unei persoane i se face rău, în stradă, din cauza temperaturilor ridicate din ultimele zile. La Iași, un bărbat de aproximativ 50 de ani a murit după ce a fost găsit în stradă cu hipertermie, având temperatura peste 42 de grade. Toate eforturile medicilor de a-l resuscita au fost în zadar. Medicii spun că este posibil ca hipertermia să fi fost provocată de caniculă. Trupul neînsuflețit al bărbatului va fi supus necropsiei, care va stabili cauza exactă a decesului.

Pacientul în vârstă de aproximativ 50 ani a fost găsit pe stradă, inconştient. El a fost preluat de un echipaj de prim-ajutor din cadrul, ulterior fiind solicitat un echipaj cu medic, care a continuat manevrele de resuscitare.



Bărbatul a intrat în mod repetat în stop cardio-respirator, fiind efectuată resuscitare cardio-pulmonară, iar în cursul nopţii, după ora 3:00, a fost declarat decesul.

Medicii susțin că hipertermia ar putea fi provocată de caniculă. Cauza exactă a decesului va fi stabilită de medicii legişti, după efectuarea necropsiei.

În prezent, țara noastră are parte de o vreme extrem de neobișnuită. Astfel, de la ploi și inundații, am trecut brusc la temepartauri de peste 36 de grade Celsius, în unele zone ale țării ajungându-se chiar și până la 41 de garde Celsius. În plus de asta, în oraș se pot resimți chiar și cu 10 grade mai mult, spun specialiștii. Vizate de codul de caniculă sunt 7 județe din vestul țării, dar și Capitala.

În ultimele ore, țara apre împărțită în două, lucru demonstrat și de avertizările emise în scurt timp de către meteorologi. Astfel, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, astăzi, atât avertizările meteo de caniculă și disconfort termic accentuat, dar și noi alerte de instabilitate atmosferică și ploi abundente.