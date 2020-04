Când se vor REDESCHIDE școlile. Anunțul ministrului Educației, după consultările cu președintele Iohannis

„A fost o intalnire de lucru, am prezentat ce se intampla in statele UE si am prezentat care sunt planurile celorlalti ministri din UE si am adus in discutie si modalitatea in care am putea reveni in curand la cursuri, dar fac o precizare, trebuie sa ne gandim intai de toate la siguranta copiilor nostri. Aceasta redeschidere a cursurilor trebuie sa fie una prudenta, controlata si treptata si in conditii de maxima siguranta pentru elevi si profesori”, a declarat Monica Anisie la un post TV.

Întrebată dacă ia în calcul reluarea cursurilor cu clase injumatatite si maxim 15 elevi in clasa, Monica Anisie a raspuns: ”Da, bineinteles ca ne gandim (...) in orice stat, orice ministru a spus ca trebuie sa luam in calcul ca prezenta elevilor la cursuri sa nu cumva sa inrautateasca situatia imbolnavirilor”.

O altă variantă luată în calcul este reluarea școlii în primul rând pentru anii terminali. „Au luat in calcul specialistii din minister mai multe variante, inclusiv aceasta, ne-am gandit cu precadere la acesti elevi care au examene”, a declarat Monica Anisie