Cei doi adolescenți au descoperit cadavrul fără cap și fără membre la periferia unei clădiri dezafectate din Mont-Saint-Martin, în Meurthe-et-Moselle.

„Într-un tufiș, am simțit un miros neplăcut. M-am dus să mă uit mai atent și am văzut că era un cadavru. La început am crezut că este un fals, nu mi-a venit să cred”, a povestit unul dintre tineri.

Deocamdată, victima nu a fost identificată. Procurorul general adjunct, Stéphane Javet, precizează că este vorba a priori de o femeie „relativ tânără”. Trupul victimei va fi autopsiat în curând la Institutul de Medicină Legală din Nancy.

În cauză, oamenii legii au deschis o anchetă.