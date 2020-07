CAB: Decizia în dosarul fostului primar al Iașului, Gheorghe Nichita, amânată pentru 5 august

Dosarul se află în faza de apel, după ce în noiembrie 2017, la prima instanţă - Tribunalul Bucureşti, Gheorghe Nichita a fost condamnat de 4 ani închisoare cu executare pentru luare de mită.



În acelaşi dosar, omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu şi Mihail Tănăsescu (vicepreşedinte al grupului de firme UTI) au fost condamnaţi la câte 8 luni închisoare cu suspendare, iar Iulius Gabriel Mardarasevici (director al SC Information Business Consulting SRL - IBC) a primit un an închisoare cu suspendare.



In plus, istanţa a dispus atunci confiscarea sumei de 71.214 lei de la Gheorghe Nichita, bani primiţi ca mită de fostul primar.



Procesul în acest caz a durat cinci ani, dosarul fiind trimis în instanţă de DNA în decembrie 2015. Potrivit procurorilor DNA, totalul sumelor şi al beneficiilor primite cu titlu de mită de către Gheorghe Nichita este de 3.693.710 lei.