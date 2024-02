Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, joi, că există persoane care au cheltuit sume importante de bani pentru a li se atribui prin licitaţie un loc de parcare în oraş, fiind închiriat chiar şi cu 10.000 de lei pe an un loc, în condiţiile în care preţul de pornire a fost de 120 de lei.



La nivelul municipiului Buzău, administraţia locală a investit în reabilitarea unor locuri de parcare şi înfiinţarea altor locuri noi pentru a răspunde nevoii acute venite din partea locatarilor. Ulterior, locurile de parcare au fost atribuite în baza unor licitaţii care le-au crescut valoarea şi până la 10.000 de lei.



"Am reabilitat locurile de parcare şi printr-un regulament al Consiliului Local, le-am atribuit. Bineînţeles că 90 şi ceva la sută au fost satisfăcuţi, prin licitaţie. Unii au ajuns şi la sume mari să plătească pentru un loc pe an. Un loc de 120 de lei s-a plătit şi până la 10.000 de lei, cazuri foarte rare...în centrul oraşului. A avut banii ăştia...Este într-adevăr o problemă", a declarat primarul Constantin Toma, la un post TV.



Totodată, primarul Toma a explicat şi din ce motiv la Buzău cetăţenii plătesc cel mai mare tarif la apa potabilă din România.



"Aveam de luat o decizie. În Buzău în momentul acesta sunt în derulare în municipiu (investiţii de n.red.) 26 milioane euro, sunt în derulare în judeţul Buzău 352 milioane euro, cu ce s-a investit înainte sunt 510 milioane de euro. Dacă nu eram în Uniunea Europeană şi nu ne veneau aceşti bani, aveam vreodată şansă să putem face vreodată aceste investiţii? Aceste investiţii sunt obligatorii pentru că noi trebuie să ne conformăm unor directive europene. Pentru 352 milioane euro, ultimii bani atraşi, contribuţia cetăţeanului, aşa ne-a fost fixat prin contract, este de 20 milioane euro în 5 ani. Există o strategie de tarifare, în fiecare an creşte preţul până la sfârşitul anului viitor. Avem cea mai mică pierdere de apă din România... De la sfârşitul lui 2025, respectiv 1 ianuarie 2026, vom putea reduce preţul la apă, dar până atunci avem investiţii (de realizat n.red.)", a mai explicat Constantin Toma.



Compania de Apă Buzău, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare din judeţ, practică la 1 ianuarie 2024 cel mai scump tarif pentru apa potabilă, 9,30 lei/mc, exclusiv TVA.



Potrivit listei Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) privind tarifele aprobate pentru operatorii regionali pentru anul 2024, Compania de Apă S.A Buzău figurează cu cel mai mare preţ din ţară pentru apa potabilă produsă, transportată şi distribuită, respectiv 9,30 lei/mc, exclusiv TVA. Următorul operator de apă, cu un preţ peste 9 lei/mc, este S.C.Aquavas S.A. Vaslui, care pentru anul 2024 are aprobat un tarif pentru apa potabilă de 9,01 lei. În topul tarifelor aprobate de ANRSC se mai află Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila S.A cu 8,87 lei/mc exclusiv TVA